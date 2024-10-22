FIFA.com

اتحاد بوركينا فاسو لكرة القدم

اتحاد بوركينا فاسو لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fbf.bf

العنوان

Centre Technique National,

Ouaga 2000,

Boîte postale 57,

01 BP 57 OUAGADOUGOU

Burkina Faso

طرق التواصل

الهاتف: +226-25/417 802

البريد الإلكتروني:febefoo@fasonet.bf

فاكس: +226-25/417 801

التنظيم

الرئيس

Oumarou SAWADOGO

نائب الرئيس

إبراهيم يانوجو

الأمين العام

Boureima BALIMA

أمين الصندوق

Idrissa KAFANDO

مصطفى دغتمدا

مدير الوسائط والاتصالات

غابرييل ناكولما

المدير الفني

باسكال يوجبير

مدرب وطني لفريق الرجال

Brama TRAORE

مدرب وطني لفريق السيدات

باسكال ساوادوجو

رئيس لجنة الحكام

Lossene PARE

رئيس/مدير قسم الحكام

Lassina PARE

منسّق الحكام

Lassina PARE

تصنيف بوركينا فاسو
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد بوركينا فاسو لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد بوركينا فاسو لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

ADDIS ABABA, ETHIOPIA - OCTOBER 22: FIFA President Gianni Infantino meets with Burkinabé Football Federation President Oumarou Sawadogo during the 46th CAF Ordinary General Assembly on October 22, 2024 in Addis Ababa, Ethiopia. (Photo by Ephrem Feleke Birhane/FIFA)
الرئيس
جياني إنفانتينو يعقد اجتماعاً مع رئيس الاتحاد البوركينابي لمناقشة سُبل تطوير كرة القدم
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤
ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES - FEBRUARY 24: FIFA President Gianni Infantino, CNN Anchor Eleni Giokos and WTO Director-General Ngozi Okonjo-Iweala during the FIFA and WTO High Level MC13 Side-Event on Cotton on February 24, 2024 in Abu Dhabi, United Arab Emirates. (Photo by Chris Pike - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
منظمة التجارة العالمية و FIFA يؤكدان التزامهما تجاه مجموعة البلدان الأفريقية الأربعة (زائد واحد) المنتجة للقطن
٢٥ فبراير ٢٠٢٤
FIFA U-17 World Cup Indonesia 2023™ Draw - FIFA President's video message
الرئيس
رئيس FIFA يُشيد بعودة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA للزرنامة الكروية الدولية
١٦ سبتمبر ٢٠٢٣
ZURICH, SWITZERLAND - SEPTEMBER 15: A general view during the Final Draw for the FIFA U-17 World Cup 2023 Indonesia at HoF, Home of FIFA on September 15, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
كأس العالم تحت 17 سنة إندونيسيا 2023 FIFA™
قرعة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA 2023™ ترسم معالم الطريق لأبرز المواهب الصاعدة
١٦ سبتمبر ٢٠٢٣
Mohamed Zubya of Libya gets past Akram Tawfik of Egypt challenge during the Qatar 2022 FIFA World Cup qualifier between Egypt and Libya held at Borg El Arab Stadium in Borg El Arab, Egypt on 8 October 2021 © BackpagePix
Said Al-Wensh of Egypt and Mohamed Soula of Libya challenge for possession during the Qatar 2022 FIFA World Cup qualifier between Egypt and Libya held at Borg El Arab Stadium in Borg El Arab, Egypt on 8 October 2021 © BackpagePix
Omar Marmoush of Egypt celebrates scoring the opening goal during the Qatar 2022 FIFA World Cup qualifier between Egypt and Libya held at Borg El Arab Stadium in Borg El Arab, Egypt on 8 October 2021 © BackpagePix
Ismael Bennacer of Algeria on the attack during the Qatar 2022 FIFA World Cup qualifier between Algeria and Niger held at Mustapha Tchaker Stadium in Blida, Algeria on 8 October 2021 © BackpagePix
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كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
قطر ٢٠٢٢: الجولة الثالثة من الدور الثاني من التصفيات الأفريقية
٨ أكتوبر ٢٠٢١
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