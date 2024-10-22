اتحاد بوركينا فاسو لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fbf.bf
العنوان
Centre Technique National,
Ouaga 2000,
Boîte postale 57,
01 BP 57 OUAGADOUGOU
Burkina Faso
طرق التواصل
الهاتف: +226-25/417 802
البريد الإلكتروني:febefoo@fasonet.bf
فاكس: +226-25/417 801
التنظيم
الرئيس
Oumarou SAWADOGO
نائب الرئيس
إبراهيم يانوجو
الأمين العام
Boureima BALIMA
أمين الصندوق
Idrissa KAFANDO
مصطفى دغتمدا
مدير الوسائط والاتصالات
غابرييل ناكولما
المدير الفني
باسكال يوجبير
مدرب وطني لفريق الرجال
Brama TRAORE
مدرب وطني لفريق السيدات
باسكال ساوادوجو
رئيس لجنة الحكام
Lossene PARE
رئيس/مدير قسم الحكام
Lassina PARE
منسّق الحكام
Lassina PARE
أحدث المواضيع من اتحاد بوركينا فاسو لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
الرئيس
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٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤
الرئيس
منظمة التجارة العالمية و FIFA يؤكدان التزامهما تجاه مجموعة البلدان الأفريقية الأربعة (زائد واحد) المنتجة للقطن
٢٥ فبراير ٢٠٢٤
كأس العالم تحت 17 سنة إندونيسيا 2023 FIFA™
قرعة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA 2023™ ترسم معالم الطريق لأبرز المواهب الصاعدة
١٦ سبتمبر ٢٠٢٣
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كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
قطر ٢٠٢٢: الجولة الثالثة من الدور الثاني من التصفيات الأفريقية
٨ أكتوبر ٢٠٢١