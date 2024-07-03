FIFA.com

اتحاد أوغندا لكرة القدم

اتحاد أوغندا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fufa.co.ug

العنوان

FUFA House,

Plot No. 879,

Albert Cook Road-Mengo,

P.O. Box 22518,

+256 KAMPALA

Uganda

طرق التواصل

الهاتف: +256-312/290 403

البريد الإلكتروني:admin@fufa.co.ug

فاكس: +256-41/427 2402

التنظيم

الرئيس

موسيس ماجوجو

نائب الرئيس

جوستوس موجيشا

الأمين العام

إدغار واتسون سوبي

أمين الصندوق

جوليان ناموجانجا

مدير الوسائط والاتصالات

أحمد حسين

المدير الفني

علي مويبي

مدرب وطني لفريق الرجال

بول بوت

مدرب وطني لفريق السيدات

Sheryl ULANDA

رئيس لجنة الحكام

Brian MIIRO

رئيس/مدير قسم الحكام

ويسونجا صامويل إجيسا

منسّق الحكام

ويسونجا صامويل إجيسا

منسق المباريات داخل الصالات

حمزه جونجو

تصنيف أوغندا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد أوغندا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد أوغندا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

FIFA Football for Schools - Uganda
الاتحادات الأعضاء
الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (يونيو/حزيران 2024)
٣ يوليو ٢٠٢٤
FIFA Football for Schools - Uganda
المنظمة
إطلاق برنامج Football for Schools في أوغندا
٢٧ يونيو ٢٠٢٤
FIFA Football for Schools in Tanzania
الاتحادات الأعضاء
الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (أبريل/نيسان 2024)
١ مايو ٢٠٢٤
KIGALI, RWANDA - DECEMBER 19: FIFA Digital Marketing Workshop Kigali - Day 2 on December 19, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by FIFA)
الاتحادات الأعضاء
FIFA يعقد ورشة عمل رائدة للاتحادات الأعضاء الأفريقية حول إنشاء المحتوى الرقمي
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣
المنظمة
مؤسسة FIFA تعزز دعمها للاجئين في جميع أنحاء العالم
٢٠ يونيو ٢٠٢٣
Cookie Settings