اتحاد أوغندا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fufa.co.ug
العنوان
FUFA House,
Plot No. 879,
Albert Cook Road-Mengo,
P.O. Box 22518,
+256 KAMPALA
Uganda
طرق التواصل
الهاتف: +256-312/290 403
البريد الإلكتروني:admin@fufa.co.ug
فاكس: +256-41/427 2402
التنظيم
الرئيس
موسيس ماجوجو
نائب الرئيس
جوستوس موجيشا
الأمين العام
إدغار واتسون سوبي
أمين الصندوق
جوليان ناموجانجا
مدير الوسائط والاتصالات
أحمد حسين
المدير الفني
علي مويبي
مدرب وطني لفريق الرجال
بول بوت
مدرب وطني لفريق السيدات
Sheryl ULANDA
رئيس لجنة الحكام
Brian MIIRO
رئيس/مدير قسم الحكام
ويسونجا صامويل إجيسا
منسّق الحكام
ويسونجا صامويل إجيسا
منسق المباريات داخل الصالات
حمزه جونجو
أحدث المواضيع من اتحاد أوغندا لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
الاتحادات الأعضاء
FIFA يعقد ورشة عمل رائدة للاتحادات الأعضاء الأفريقية حول إنشاء المحتوى الرقمي
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣