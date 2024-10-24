FIFA.com

الاتحاد السوداني لكرة القدم

الاتحاد السوداني لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.sfa.com.sd

العنوان

Baladia Street,

P.O. Box 437,

11111 KHARTOUM

Sudan

طرق التواصل

الهاتف: +249-183/560088

البريد الإلكتروني:info@sfa.sd

فاكس: +249-183/560088

التنظيم

الرئيس

معتصم سرلكاتيم

نائب الرئيس

أسامة أبو بكر

الأمين العام

مجدي شمس الدين

أمين الصندوق

أسامة أبو بكر

مدير الوسائط والاتصالات

طارق عطا صالح

المدير الفني

محمد مازدا

مدرب وطني لفريق الرجال

James APPIAH

مدرب وطني لفريق السيدات

فاروق جبرا

رئيس لجنة الحكام

Gamal ELGHALE

رئيس/مدير قسم الحكام

صلاح الدين سعيد

منسّق الحكام

Ahmed ELTEGANE

تصنيف السودان
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من الاتحاد السوداني لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد السوداني لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Comoros celebrate victory during the 2025 Africa Cup of Nations Qualifiers match between Tunisia and Comoros at Hammadi Agrebi Stadium in Rades, Tunisia on 11 October 2024 ©Mehrez Toujani/BackpagePix
تصنيف الرجال
الأرجنتين تتشبث بالصدارة، وجزر القمر تواصل التقدم
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤
FIFA Football for Schools in Tanzania
الاتحادات الأعضاء
الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (أبريل/نيسان 2024)
١ مايو ٢٠٢٤
KIGALI, RWANDA - DECEMBER 19: FIFA Digital Marketing Workshop Kigali - Day 2 on December 19, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by FIFA)
الاتحادات الأعضاء
FIFA يعقد ورشة عمل رائدة للاتحادات الأعضاء الأفريقية حول إنشاء المحتوى الرقمي
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣
AL KHOR, QATAR - DECEMBER 18: Yacine Brahimi of Algeria celebrates with the FIFA Arab Cup trophy following victory during the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Final match between Tunisia and Algeria at Al Bayt Stadium on December 18, 2021 in Al Khor, Qatar. (Photo by Maddie Meyer - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™
الجزائر تتوج بكأس العرب في بطولة استثنائية
١٩ ديسمبر ٢٠٢١
AL WAKRAH, QATAR - DECEMBER 07: Amro Elsoulia of Egypt celebrates after scoring their team's first goal during the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Group D match between Algeria and Egypt at Al Janoub Stadium on December 07, 2021 in Al Wakrah, Qatar. (Photo by David Ramos - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™
دور المجموعات في كأس العرب FIFA بالأرقام
٨ ديسمبر ٢٠٢١
Cookie Settings