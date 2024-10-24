الاتحاد السوداني لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.sfa.com.sd
العنوان
Baladia Street,
P.O. Box 437,
11111 KHARTOUM
Sudan
طرق التواصل
الهاتف: +249-183/560088
البريد الإلكتروني:info@sfa.sd
فاكس: +249-183/560088
التنظيم
الرئيس
معتصم سرلكاتيم
نائب الرئيس
أسامة أبو بكر
الأمين العام
مجدي شمس الدين
أمين الصندوق
أسامة أبو بكر
مدير الوسائط والاتصالات
طارق عطا صالح
المدير الفني
محمد مازدا
مدرب وطني لفريق الرجال
James APPIAH
مدرب وطني لفريق السيدات
فاروق جبرا
رئيس لجنة الحكام
Gamal ELGHALE
رئيس/مدير قسم الحكام
صلاح الدين سعيد
منسّق الحكام
Ahmed ELTEGANE
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FIFA يعقد ورشة عمل رائدة للاتحادات الأعضاء الأفريقية حول إنشاء المحتوى الرقمي
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣