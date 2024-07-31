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اتحاد إسواتيني لكرة القدم

اتحاد إسواتيني لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.nfas.org.sz

العنوان

Sigwaca House,

Plot 582,

Sheffield Road,

P.O. Box 641,

H100 MBABANE

Swaziland

طرق التواصل

الهاتف: +268/2404 6852

البريد الإلكتروني:info@nfas.org.sz

فاكس: +268/2404 6206

التنظيم

الرئيس

بيتر سيميلاني

نائب الرئيس

Mashumi SHONGWE

ستيف هورتون

فيكتور جاميدزي

كومفورت تشونجوي

مارك كارميشيل

نيشوديموس ماشواما

الأمين العام

فريدريك منجوميزولو

أمين الصندوق

فريدريك منجوميزولو

المدير الفني

بيكيسيسا مخونتا

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Zdravko LOGARUSIC

مدرب المنتخب الوطني للسيدات

Bongani MAKHUKHULA

Chairperson of the Referees Committee

Sipho KUNENE

Head/Director of the Referees Department

سيفسو زوندو

منسق الحكّام

سيفسو زوندو

منسق المباريات داخل الصالات

بيكيسيسا مخونتا

تصنيف إسواتيني
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد إسواتيني لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد إسواتيني لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

PARIS, FRANCE - JULY 31: FIFA President Gianni Infantino is presented with pennant Eswatini Football Association Peter Simelane during a meeting between FIFA and the Eswatini Football Association at FIFA's Paris office on July 31, 2024 in Paris, France. (Photo by Léo-Paul Ridet/FIFA)
الرئيس
رئيس اتحاد إسواتيني لكرة القدم بيتر سيميلان يلتقي بجياني إنفانتينو في باريس
٣١ يوليو ٢٠٢٤
Angola celebrate winning the COSAFA Cup 2024
المنظمة
برنامج FIFA Forward يساعد بلدان COSAFA في الحفاظ على زخمها
١٠ يوليو ٢٠٢٤
JUBA, SOUTH SUDAN - MAY 18: A general view during the FIFA Women’s Football Development Workshop on May 18, 2022 in Juba, South Sudan. (Photo by After Dawn Media/FIFA)
استراتيجية كرة القدم للسيدات
أخصائية في صحة اللاعبات: "يجب أن نبدأ بالحديث عن الدورة الشهرية ليكون ذلك أمراً عادياً"
٩ نوفمبر ٢٠٢٣
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البطولات
عشرة منتخبات تواصل مشوارها
١٠ سبتمبر ٢٠١٩
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البطولات
بداية طريق محفوف بالمخاطر في أفريقيا
٣ سبتمبر ٢٠١٩
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