اتحاد إسواتيني لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.nfas.org.sz
العنوان
Sigwaca House,
Plot 582,
Sheffield Road,
P.O. Box 641,
H100 MBABANE
Swaziland
طرق التواصل
الهاتف: +268/2404 6852
البريد الإلكتروني:info@nfas.org.sz
فاكس: +268/2404 6206
التنظيم
الرئيس
بيتر سيميلاني
نائب الرئيس
Mashumi SHONGWE
ستيف هورتون
فيكتور جاميدزي
كومفورت تشونجوي
مارك كارميشيل
نيشوديموس ماشواما
الأمين العام
فريدريك منجوميزولو
أمين الصندوق
فريدريك منجوميزولو
المدير الفني
بيكيسيسا مخونتا
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Zdravko LOGARUSIC
مدرب المنتخب الوطني للسيدات
Bongani MAKHUKHULA
Chairperson of the Referees Committee
Sipho KUNENE
Head/Director of the Referees Department
سيفسو زوندو
منسق الحكّام
سيفسو زوندو
منسق المباريات داخل الصالات
بيكيسيسا مخونتا
أحدث المواضيع من اتحاد إسواتيني لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
استراتيجية كرة القدم للسيدات
أخصائية في صحة اللاعبات: "يجب أن نبدأ بالحديث عن الدورة الشهرية ليكون ذلك أمراً عادياً"
٩ نوفمبر ٢٠٢٣