الاتحاد السنغالي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fsfoot.sn
العنوان
VDN-Ouest-Foire en face du CICES,
Boite postale 13021,
DAKAR
Senegal
طرق التواصل
الهاتف: +221-33/869 2828
البريد الإلكتروني:victorciss@hotmail.com
فاكس: +221-33/820 0592
التنظيم
الرئيس
أوغستين سنغور
نائب الرئيس
ساير سيك
عبد الله سو
الأمين العام
فيكتور سيسي
أمين الصندوق
أبوبكر سي
مدير الوسائط والاتصالات
كومبا فال
المدير الفني
ماياسين مار
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Pape THIAW
مدرب وطني لفريق السيدات
سيرجيني سيسي
Chairperson of the Referees Committee
Malang DIEDHIOU
Head/Director of the Referees Department
إسماعيلا ديالو
منسق الحكّام
إسماعيلا ديالو
منسق المباريات داخل الصالات
أمادو ديوب
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