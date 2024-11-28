FIFA.com

الاتحاد السنغالي لكرة القدم

الاتحاد السنغالي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fsfoot.sn

العنوان

VDN-Ouest-Foire en face du CICES,

Boite postale 13021,

DAKAR

Senegal

طرق التواصل

الهاتف: +221-33/869 2828

البريد الإلكتروني:victorciss@hotmail.com

فاكس: +221-33/820 0592

التنظيم

الرئيس

أوغستين سنغور

نائب الرئيس

ساير سيك

عبد الله سو

الأمين العام

فيكتور سيسي

أمين الصندوق

أبوبكر سي

مدير الوسائط والاتصالات

كومبا فال

المدير الفني

ماياسين مار

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Pape THIAW

مدرب وطني لفريق السيدات

سيرجيني سيسي

Chairperson of the Referees Committee

Malang DIEDHIOU

Head/Director of the Referees Department

إسماعيلا ديالو

منسق الحكّام

إسماعيلا ديالو

منسق المباريات داخل الصالات

أمادو ديوب

تصنيف السنغال
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من الاتحاد السنغالي لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد السنغالي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Oumar Sako of Niger (L) celebrates goal with teammate Boubacar Djibrill Goumey during the 2025 Africa Cup of Nations Qualifiers match between Niger and Ghana at Stade Municipal de Berkane in Berkane, Morocco on 9 September 2024 ©Nabil Ramdani/BackpagePix
تصنيف الرجال
تقلص الفارق في المراكز الأولى والنيجر يعود بقوة
٢٨ نوفمبر ٢٠٢٤
NEW YORK, UNITED STATES - SEPTEMBER 24: FIFA President Gianni Infantino meets with President of Senegal Bassirou Diomaye Faye on September 25, 2024 in New York, United States. (Photo by Dustin Satloff - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
الرئيس جياني إنفانتينو ورئيس السنغال يُركزان على الفرص المتاحة أمام الشباب
٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤
PARIS, FRANCE - AUGUST 07: FIFA President Gianni Infantino and the Senegalese Football Federation President Augustin Senghor pose for a photo with Olympic Games Paris 2024 official match ball during a meeting between FIFA and the Senegalese Football Federation President at FIFA's Paris office on August 07, 2024 in Paris, France. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA ورئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم يناقشان تطوير كرة القدم في باريس
٧ أغسطس ٢٠٢٤
KIGALI, RWANDA - DECEMBER 19: FIFA Digital Marketing Workshop Kigali - Day 2 on December 19, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by FIFA)
الاتحادات الأعضاء
مهارات إنشاء المحتوى الرقمي محور ورشة العمل الافتراضية الأفريقية
٢٤ مايو ٢٠٢٤
ABIDJAN, IVORY COAST - FEBRUARY 11: FIFA President Gianni Infantino during the AFCON 2023 final between Ivory Coast and Nigeria at Alassane Ouattara Olympic Stadium on February 11, 2024 in Abidjan, Ivory Coast. (Photo by Djigla Raymond/FIFA)
تصنيف الرجال
تغييرات مهمة في أفريقيا وآسيا
١٥ فبراير ٢٠٢٤
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