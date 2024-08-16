اتحاد جمهورية أفريقيا الوسطى لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fcf-officiel.com
العنوان
Avenue des Martyrs,
Boîte postale 344,
BANGUI
Central African Republic
طرق التواصل
الهاتف: +236/7232 3277
البريد الإلكتروني:fedefoot60@yahoo.fr
التنظيم
الرئيس
سلستين يانينجي
نائب الرئيس
Gregoire ZOWAYE
الأمين العام
Octave MAHAMAT
المدير الفني
جين جاكيس أومبي
مدرب وطني لفريق السيدات
Etienne MOMOKOAMAS
رئيسة لجنة الحكام
Marthe LAKONTE-GAOMEDA
رئيس/مدير قسم الحكام
ليون باديلا
منسّق الحكام
ليون باديلا
منسق المباريات داخل الصالات
جين-ماري مونداجنا
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