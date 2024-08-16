FIFA.com

اتحاد جمهورية أفريقيا الوسطى لكرة القدم

اتحاد جمهورية أفريقيا الوسطى لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fcf-officiel.com

العنوان

Avenue des Martyrs,

Boîte postale 344,

BANGUI

Central African Republic

طرق التواصل

الهاتف: +236/7232 3277

البريد الإلكتروني:fedefoot60@yahoo.fr

التنظيم

الرئيس

سلستين يانينجي

نائب الرئيس

Gregoire ZOWAYE

الأمين العام

Octave MAHAMAT

المدير الفني

جين جاكيس أومبي

مدرب وطني لفريق السيدات

Etienne MOMOKOAMAS

رئيسة لجنة الحكام

Marthe LAKONTE-GAOMEDA

رئيس/مدير قسم الحكام

ليون باديلا

منسّق الحكام

ليون باديلا

منسق المباريات داخل الصالات

جين-ماري مونداجنا

تصنيف جمهورية أفريقيا الوسطى
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد جمهورية أفريقيا الوسطى لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد جمهورية أفريقيا الوسطى لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

TOPSHOT - US' midfielder #03 Korbin Albert celebrates with teammates after scoring her team's second goal during the women's group B football match between Australia and the USA of the Paris 2024 Olympic Games at the Marseille Stadium in Marseille on July 31, 2024. (Photo by Pascal GUYOT / AFP) (Photo by PASCAL GUYOT/AFP via Getty Images)
تصنيف السيدات
سيدات الولايات المتحدة يستعدن صدارة العرش
١٦ أغسطس ٢٠٢٤
PARIS, FRANCE - JULY 26: FIFA President Gianni Infantino meets with the President of the Central African Republic Faustin-Archange Touadéra at FIFA Paris Offices on July 26, 2024 in Paris, France. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
جياني إنفانتينو يلتقي الرئيس تواديرا من جمهورية أفريقيا الوسطى في باريس
٢٦ يوليو ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: Ryan Mendes of Cabo Verde celebrates scoring his team's first goal during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Cabo Verde and Guyana at Prince Abdullah Al Faisal Stadium on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Mohammed Almana - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
مدير قسم الاتحادات الأفريقية: سلسلة FIFA™ خطوة عظيمة لكرة القدم في القارة
٢٧ مارس ٢٠٢٤
COLOMBO, SRI LANKA - MARCH 22: A Football Unites the World badge is seen during the FIFA Series 2024 Sri Lanka match between Sri Lanka and Papua New Guinea at Race Course Ground on March 22, 2024 in Colombo, Sri Lanka. (Photo by Pakawich Damrongkiattisak - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
"إنها تقربنا من بقية العالم": سلسلة FIFA تفتح آفاقًا جديدة للاعبي المنتخبات الوطنية
٢٧ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 25: Players of Guinea pose for a team photograph after the team's victory during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Guinea and Bermuda at King Abdullah Sports City on March 25, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
بوليفيا تختم سلسلة FIFA بفوز على أندورا وإفريقيا الوسطى وغينيا يؤكدان علو كعبهما
٢٥ مارس ٢٠٢٤
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