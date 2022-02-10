FIFA.com

اتحاد غامبيا لكرة القدم

اتحاد غامبيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.gambiaff.org

العنوان

Kanifing Layout,

00220 SERE KUNDA

Gambia

طرق التواصل

الهاتف: +220/996 5578

البريد الإلكتروني:info@gambiaff.org

فاكس: +220/449 4802

التنظيم

الرئيس

لاميان كابا باجو

نائب الرئيس

بكاري جمعة

الأمين العام

لامين م. جاسي

أمين الصندوق

كيمو سيساي

مدير الوسائط والاتصالات

بكاري بي. بالديه

المدير الفني

سانغ ندونغ

مدرب وطني لفريق الرجال

Johnny McKINSTRY

مدرب وطني لفريق السيدات

Yahya MANNEH

رئيس لجنة الحكام

Frank MENDY

رئيس/مدير قسم الحكام

ساديو مانيه

منسّق الحكام

ساديو مانيه

منسق المباريات داخل الصالات

الجاح فايق

تصنيف غامبيا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد غامبيا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد غامبيا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Senegal winners of the 2021 Africa Cup of Nations Afcon Finals Final match between Senegal and Egypt held at Olembe Stadium in Yaounde, Cameroon on 06 February 2022 ©Samuel Shivambu/BackpagePix
التصنيف العالمي
الأسود والعقارب يتسلقون المراتب في التصنيف العالمي FIFA / Coca-Cola
١٠ فبراير ٢٠٢٢
jicwhaagwxovcxl1ulxy.jpg
البطولات
عشرة منتخبات تواصل مشوارها
١٠ سبتمبر ٢٠١٩
vw21e9hjtnwyeot7c8t0.jpg
البطولات
انتصار لأنجولا وتوجو تسقط في فخ التعادل
٦ سبتمبر ٢٠١٩
ntirl5zvqsdm9875jsll.jpg
البطولات
بداية طريق محفوف بالمخاطر في أفريقيا
٣ سبتمبر ٢٠١٩
pvsq1bsd7mkqhwflrhzo.jpg
البطولات
سحب قرعة الدور الأول من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى قطر 2022
٢٦ يوليو ٢٠١٩
Cookie Settings