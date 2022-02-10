اتحاد غامبيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.gambiaff.org
العنوان
Kanifing Layout,
00220 SERE KUNDA
Gambia
طرق التواصل
الهاتف: +220/996 5578
البريد الإلكتروني:info@gambiaff.org
فاكس: +220/449 4802
التنظيم
الرئيس
لاميان كابا باجو
نائب الرئيس
بكاري جمعة
الأمين العام
لامين م. جاسي
أمين الصندوق
كيمو سيساي
مدير الوسائط والاتصالات
بكاري بي. بالديه
المدير الفني
سانغ ندونغ
مدرب وطني لفريق الرجال
Johnny McKINSTRY
مدرب وطني لفريق السيدات
Yahya MANNEH
رئيس لجنة الحكام
Frank MENDY
رئيس/مدير قسم الحكام
ساديو مانيه
منسّق الحكام
ساديو مانيه
منسق المباريات داخل الصالات
الجاح فايق
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