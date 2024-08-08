اتحاد زيمبابوي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.zifafootball.org.zw
العنوان
53 Livingstone Avenue,
Causeway,
P.O. Box CY 114,
HARARE
Zimbabwe
طرق التواصل
الهاتف: +263-24/279 8627
البريد الإلكتروني:admin@zifafootball.org.zw
التنظيم
Chairperson of the Normalisation Committee
Lincoln MUTASA
الأمين العام
Yvonne MANWA
أمين الصندوق
Vusimuzi NYAMAZANA
المسؤول الإعلامي
Michael MADHODHA
المدير الفني
Jethro HUNIDZARIRA
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Michael NEES
مدربة المنتخب الوطني للسيدات
سيثيثليلوي سيباندا
رئيس لجنة الحكام
Norman MATEMERA
Head/Director of the Referees Department
Joshua TIGERE
منسق الحكّام
Joshua TIGERE
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