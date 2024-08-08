FIFA.com

اتحاد زيمبابوي لكرة القدم

اتحاد زيمبابوي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.zifafootball.org.zw

العنوان

53 Livingstone Avenue,

Causeway,

P.O. Box CY 114,

HARARE

Zimbabwe

طرق التواصل

الهاتف: +263-24/279 8627

البريد الإلكتروني:admin@zifafootball.org.zw

التنظيم

Chairperson of the Normalisation Committee

Lincoln MUTASA

الأمين العام

Yvonne MANWA

أمين الصندوق

Vusimuzi NYAMAZANA

المسؤول الإعلامي

Michael MADHODHA

المدير الفني

Jethro HUNIDZARIRA

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Michael NEES

مدربة المنتخب الوطني للسيدات

سيثيثليلوي سيباندا

رئيس لجنة الحكام

Norman MATEMERA

Head/Director of the Referees Department

Joshua TIGERE

منسق الحكّام

Joshua TIGERE

تصنيف زيمبابوي
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد زيمبابوي لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد زيمبابوي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Football for Schools in Kenya | Photo: Football Kenya Federation
المنظمة
الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (يوليو/تموز 2024)
٨ أغسطس ٢٠٢٤
Angola celebrate winning the COSAFA Cup 2024
المنظمة
برنامج FIFA Forward يساعد بلدان COSAFA في الحفاظ على زخمها
١٠ يوليو ٢٠٢٤
SAN JOSE, COSTA RICA - AUGUST 25: FIFA´s flag waves in the stadium before a FIFA U-20 Women's World Cup Costa Rica 2022 Semi Final match between Spain and Netherlands at Estadio Nacional de Costa Rica on August 25, 2022 in San Jose, Costa Rica. (Photo by Tim Nwachukwu - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
الغرفة القضائية للجنة الأخلاقيات المستقلة تفرض عقوبات على السيد أوبرت زويا
١ سبتمبر ٢٠٢٢
DOHA, QATAR - DECEMBER 05: The FIFA Arab Cup Volunteer Trophy Event at Doha Exhibition Center on December 05, 2021 in Doha, Qatar. (Photo by Oliver Hardt - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™
لم شمل أم وابنها خلال تقديم الكأس للمتطوعين
٦ ديسمبر ٢٠٢١
DOHA, QATAR- NOVEMBER 28: Qatar National Team Volunteer Coaching Session at Aspire training facilities on November 28, 2021 in Doha, Qatar. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™
ابتسامات وقصص يرويها المتطوعون على أرض الملعب
٢٩ نوفمبر ٢٠٢١
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