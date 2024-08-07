FIFA.com

اتحاد توغو لكرة القدم

اتحاد توغو لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.ftftogo.com

العنوان

Route de Kegué,

Boîte postale 05,

LOME

Togo

طرق التواصل

الهاتف: +228/22 26 43 43

البريد الإلكتروني:fetofoot@gmail.com

التنظيم

الرئيس

كوسي غي أكبوفي

نائب الرئيس

أغورو مجيسيريبي

أكليسو آماه

الأمين العام

تيتي غانيون اغبودان

أمين الصندوق

سرير برياني

مدير الوسائط والاتصالات

نولاكينا بوروز

المدير الفني

Francois EKLU SIABI

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Dare NIBOMBE

مدرب وطني لفريق السيدات

كاي توميتي

Chairperson of the Referees Committee

Mana DZODOPE

رئيس/مدير قسم الحكام

كوكو نتال

منسّق الحكام

كوكو نتال

منسق المباريات داخل الصالات

أمافي باتاتو

تصنيف توغو
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد توغو لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد توغو لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

PARIS, FRANCE - AUGUST 07: FIFA President Gianni Infantino is presented with a Togo national team jersey by Togolese Football Federation President Kossi Guy Akpovy during a meeting between FIFA and the Togolese Football Federation President at FIFA's Paris office on August 07, 2024 in Paris, France. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
رئيس الاتحاد التوغولي يشكر جياني إنفانتينو على دعم FIFA لتطوير البنية التحتية
٧ أغسطس ٢٠٢٤
Anahat for Change Foundation (India)
التأثير الاجتماعي
المساواة بين الجنسين محور برنامج الرياضة لتمكين المرأة المشترك بين FIFA والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي
٢٨ مايو ٢٠٢٤
Players from Kasakhstan celebrates after winning the UEFA Euro 2024 Group H qualification football match Kasakhstan v Denmark next to Denmark's defender Victor Kristiansen in Astana, Kazakhstan on March 26, 2023. (Photo by Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT (Photo by BO AMSTRUP/Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images)
تصنيف الرجال
الأرجنتين على صدارة التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola
٢٩ يونيو ٢٠٢٣
1973 World Cup Qualifier, Wembley Stadium, 17th October, 1973, England 1 v Poland 1, Poland's Grzegorz Lato waves to the crowd as he celebrates his team's qualification for the World Cup after their vital World Cup qualifier, The 1-1 draw meant England did not qualify for the 1974 tournament in West Germany (Photo by Bob Thomas Sports Photography via Getty Images)
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
خمس مفاجآت كبرى في تصفيات كأس العالم
١٧ مارس ٢٠٢٢
Paulo Duarte ( Entraineur Burkina Faso ) FOOTBALL : Burkina Faso vs Tunisia - African Cup of Nations 2017 - Libreville - 28/01/2017 Panoramic/Panoramic PUBLICATIONxNOTxINxFRAxITAxBEL
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
دوارتي: السنغال المرشح رقم واحد لكن كل شيء ممكن
٣٠ أغسطس ٢٠٢١
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