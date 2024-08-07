اتحاد توغو لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.ftftogo.com
العنوان
Route de Kegué,
Boîte postale 05,
LOME
Togo
طرق التواصل
الهاتف: +228/22 26 43 43
البريد الإلكتروني:fetofoot@gmail.com
التنظيم
الرئيس
كوسي غي أكبوفي
نائب الرئيس
أغورو مجيسيريبي
أكليسو آماه
الأمين العام
تيتي غانيون اغبودان
أمين الصندوق
سرير برياني
مدير الوسائط والاتصالات
نولاكينا بوروز
المدير الفني
Francois EKLU SIABI
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Dare NIBOMBE
مدرب وطني لفريق السيدات
كاي توميتي
Chairperson of the Referees Committee
Mana DZODOPE
رئيس/مدير قسم الحكام
كوكو نتال
منسّق الحكام
كوكو نتال
منسق المباريات داخل الصالات
أمافي باتاتو
أحدث المواضيع من اتحاد توغو لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
التأثير الاجتماعي
المساواة بين الجنسين محور برنامج الرياضة لتمكين المرأة المشترك بين FIFA والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي
٢٨ مايو ٢٠٢٤