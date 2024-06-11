FIFA.com

اتحاد جنوب السودان لكرة القدم

اتحاد جنوب السودان لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.ssfaonline.com

العنوان

Nyakuron West,

Plot No. 58B,,

Old Yei Road Near Hass Petroleum & Toyota House,

JUBA

South Sudan

طرق التواصل

الهاتف: +211/913 333 975

البريد الإلكتروني:ssfajuba@gmail.com

التنظيم

الرئيس

أوغسطينو بريك

نائب الرئيس

تشارلز أوكتش

الأمين العام

فيكتور لوال

أمين الصندوق

إسحاق موبوتو

مدير الوسائط والاتصالات

دانيال جبريل

المدير الفني

سالي لولاكو

مدرب وطني لفريق الرجال

Nicolas DUPUIS

مدرب وطني لفريق السيدات

Sidi KAROUNE

Chairperson of the Referees Committee

Januar FREZER

Head/Director of the Referees Department

DOBUOL PUK

منسق الحكّام

Emmanuel Taban Seme ELISA

منسق المباريات داخل الصالات

جوزيف ابي

تصنيف جنوب السودان
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد جنوب السودان لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد جنوب السودان لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

JUBA, SOUTH SUDAN - JUN 11: FIFA President Gianni Infantino with H.E. President of the Republic Gen. Salva Kiir Mayardit and South Sudan Football Association President Augustino Parek during the inauguration at Juba National Stadium on June 6, 2024 in Juba, Sudan. (Photo by James Moga Valerio - FIFA/FIFA via After Dawn Media)
الرئيس
رئيس FIFA ورئيس جنوب السودان يدشّنان ملعب جوبا الوطني بعد تحديثه
١١ يونيو ٢٠٢٤
KIGALI, RWANDA - DECEMBER 19: FIFA Digital Marketing Workshop Kigali - Day 2 on December 19, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by FIFA)
الاتحادات الأعضاء
مهارات إنشاء المحتوى الرقمي محور ورشة العمل الافتراضية الأفريقية
٢٤ مايو ٢٠٢٤
A general view for katara Opera House which host the draw for the FIFA Arab Cup 2021 on Monday 26 April 2021 in Doha, Qatar.
البطولات
الإثارة تتزايد قبل قرعة كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™
٢٦ أبريل ٢٠٢١
VOLGOGRAD, RUSSIA - JUNE 25: A Saudi Arabia and an Egypt fan enjoy the pre match atmosphere prior to the 2018 FIFA World Cup Russia group A match between Saudia Arabia and Egypt at Volgograd Arena on June 25, 2018 in Volgograd, Russia. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)
كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™
قرعة كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ في أرقام
٢٦ أبريل ٢٠٢١
Oct 1990: General view of the Khalifa Stadium at sunset during the Asian World Cup Qualifying Finals in Qatar. \ Mandatory Credit: Allsport UK /Allsport
البطولات
سحب قرعة بطولة كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ الثلاثاء المقبل
٢٣ أبريل ٢٠٢١
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