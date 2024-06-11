اتحاد جنوب السودان لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.ssfaonline.com
العنوان
Nyakuron West,
Plot No. 58B,,
Old Yei Road Near Hass Petroleum & Toyota House,
JUBA
South Sudan
طرق التواصل
الهاتف: +211/913 333 975
البريد الإلكتروني:ssfajuba@gmail.com
التنظيم
الرئيس
أوغسطينو بريك
نائب الرئيس
تشارلز أوكتش
الأمين العام
فيكتور لوال
أمين الصندوق
إسحاق موبوتو
مدير الوسائط والاتصالات
دانيال جبريل
المدير الفني
سالي لولاكو
مدرب وطني لفريق الرجال
Nicolas DUPUIS
مدرب وطني لفريق السيدات
Sidi KAROUNE
Chairperson of the Referees Committee
Januar FREZER
Head/Director of the Referees Department
DOBUOL PUK
منسق الحكّام
Emmanuel Taban Seme ELISA
منسق المباريات داخل الصالات
جوزيف ابي
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