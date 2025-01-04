الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.frmf.ma
العنوان
Secteur 11,
Angle rue Arroz et rue Arram,
Hay Ryad,
RABAT
Morocco
طرق التواصل
الهاتف: +212-537/540 600
البريد الإلكتروني:contact@frmf.ma
فاكس: +212-537/671 070
التنظيم
الرئيس
فوزي لقجع
نائب الرئيس
حمزه الحاجوي
الأمين العام
طارق ناجيم
أمين الصندوق
جيلول أينوش
مدير الوسائط والاتصالات
محمد مكروف
المدير الفني
Christiaan VAN PUYVELDE
مدرب وطني لفريق الرجال
وليد ريجراجوي
مدرب وطني لفريق السيدات
خورخي فيلدا
رئيس لجنة الحكام
Bouchaib EL AHRACH
رئيس/مدير قسم الحكام
Redouane JIYED
منسّق الحكام
Redouane JIYED
منسق المباريات داخل الصالات
محمد قداري
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الرئيس
جياني إنفانتينو: تُرسل حقوق استضافة كأس العالم FIFA لعامي 2030 و2034 رسالة قوية تدل على القوة والوحدة
١١ ديسمبر ٢٠٢٤