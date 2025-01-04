FIFA.com

الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم

الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.frmf.ma

العنوان

Secteur 11,

Angle rue Arroz et rue Arram,

Hay Ryad,

RABAT

Morocco

طرق التواصل

الهاتف: +212-537/540 600

البريد الإلكتروني:contact@frmf.ma

فاكس: +212-537/671 070

التنظيم

الرئيس

فوزي لقجع

نائب الرئيس

حمزه الحاجوي

الأمين العام

طارق ناجيم

أمين الصندوق

جيلول أينوش

مدير الوسائط والاتصالات

محمد مكروف

المدير الفني

Christiaan VAN PUYVELDE

مدرب وطني لفريق الرجال

وليد ريجراجوي

مدرب وطني لفريق السيدات

خورخي فيلدا

رئيس لجنة الحكام

Bouchaib EL AHRACH

رئيس/مدير قسم الحكام

Redouane JIYED

منسّق الحكام

Redouane JIYED

منسق المباريات داخل الصالات

محمد قداري

تصنيف المغرب
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم

أحدث المواضيع من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

LISBON, PORTUGAL - DECEMBER 11; The Portugal delegation who were named co-hosts with Morocco and Spain of the FIFA World Cup 2030 during the Extraordinary FIFA Congress 2024 attendance in Lisbon, Portugal. (Photo courtesy of FPF)
الاتحادات الأعضاء
الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (ديسمبر/كانون الأول 2024)
٤ يناير ٢٠٢٥
RABAT, MOROCCO - DECEMBER 16: FIFA President Gianni Infantino at the CAF Awards 2024 Ceremony & FIFA Africa Office - Host Agreement Signing Ceremony on December 16, 2024 in Rabat, Morocco. (Photo by Omar Ennasri/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA يوقع اتفاقية مع السلطات المغربية لافتتاح مكتب FIFA إفريقيا في الرباط
١٦ ديسمبر ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - DECEMBER 11: FIFA President Gianni Infantino records piece to camera after the Extraordinary FIFA Congress 2024 at the Home of FIFA on December 11, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
جياني إنفانتينو: تُرسل حقوق استضافة كأس العالم FIFA لعامي 2030 و2034 رسالة قوية تدل على القوة والوحدة
١١ ديسمبر ٢٠٢٤
LISBON, PORTUGAL - DECEMBER 11; The Portugal delegation who were named co-hosts with Morocco and Spain of the FIFA World Cup 2030 during the Extraordinary FIFA Congress 2024 attendance in Lisbon, Portugal. (Photo courtesy of FPF)
المنظمة
الدول المستضيفة لبطولة كأس العالم FIFA 2030™ تحتفي بـ"قرار تاريخي" لكرة القدم
١١ ديسمبر ٢٠٢٤
Extraordinary FIFA Congress appoints hosts of 2030 and 2034 editions of FIFA World Cup™
كونغرس FIFA
كونغرس FIFA الاستثنائي يُعيِّن الدول المضيفة لنسختي 2030 و2034 من بطولة كأس العالم FIFA™
١١ ديسمبر ٢٠٢٤
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