اتحاد ساو توميه وبرينسيب لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.federacaosantomensefutebol.st
العنوان
Rua Ex-João de Deus,
CP 440,
SAO TOME
São Tomé e Príncipe
طرق التواصل
الهاتف: +239/222 6558
البريد الإلكتروني:juristaac@yahoo.com.br
فاكس: +239/222 4231
التنظيم
الرئيس
دومينغوس مونتيرو
نائب الرئيس
أدالبيرتو فونسيكا
كارفالهو أنيبال
الأمين العام
أرليندو كارنيرو
مدير الوسائط والاتصالات
براكانان سانتوس
المدير الفني
غوفينال فيرنانديز
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Ricardo MONSANTO
مدربة المنتخب الوطني للسيدات
Regina TRINDADE
رئيس لجنة الحكام
Lourenco RAMOS
رئيس/مدير قسم الحكام
هليو نازار
منسّق الحكام
هليو نازار
منسق المباريات داخل الصالات
بارتولوميو بيسوا
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