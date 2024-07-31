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اتحاد ساو توميه وبرينسيب لكرة القدم

اتحاد ساو توميه وبرينسيب لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.federacaosantomensefutebol.st

العنوان

Rua Ex-João de Deus,

CP 440,

SAO TOME

São Tomé e Príncipe

طرق التواصل

الهاتف: +239/222 6558

البريد الإلكتروني:juristaac@yahoo.com.br

فاكس: +239/222 4231

التنظيم

الرئيس

دومينغوس مونتيرو

نائب الرئيس

أدالبيرتو فونسيكا

كارفالهو أنيبال

الأمين العام

أرليندو كارنيرو

مدير الوسائط والاتصالات

براكانان سانتوس

المدير الفني

غوفينال فيرنانديز

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Ricardo MONSANTO

مدربة المنتخب الوطني للسيدات

Regina TRINDADE

رئيس لجنة الحكام

Lourenco RAMOS

رئيس/مدير قسم الحكام

هليو نازار

منسّق الحكام

هليو نازار

منسق المباريات داخل الصالات

بارتولوميو بيسوا

تصنيف سان تومي وبرينسيبي
التصنيف الكامل للرجال
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