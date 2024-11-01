FIFA.com

اتحاد الرأس الأخضر لكرة القدم

اتحاد الرأس الأخضر لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fcf.cv

العنوان

Praia Cabo Verde,

FCF CX,

Boîte postale 234,

PRAIA

Cape Verde Islands

طرق التواصل

الهاتف: +238-2/ 600 847

البريد الإلكتروني:fcf@fcf.cv

فاكس: +238-2/ 611 362

التنظيم

الرئيس

ماريو سيميدو

نائب الرئيس

Eder SEMEDO

Fernando SOARES FERMINO

Silmara SOUSA

إناسيو كارفالهو

باولو سانتوس

جوسيليني غوميز مورينو

جويل راموس

روي ميلو

لويس سيميدو

الأمين العام

دان ميركيل

أمين الصندوق

سوزي سواريز

المدير الفني

Rui COSTA

مدرب وطني لفريق الرجال

بوبيستا

مدرب وطني لفريق السيدات

سيلفيريا نيديو

رئيس لجنة الحكام

إليسو كاردوسو

Head/Director of the Referees Department

Luis FERNANDES

منسّق الحكام

إليسو كاردوسو

تصنيف جزر الرأس الأخضر
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد الرأس الأخضر لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد الرأس الأخضر لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

ZURICH, SWITZERLAND - SEPTEMBER 12: FIFA Director Member Associations Europe Elkhan Mammadov poses for a portrait during the MA Division & Regional Offices- Annual Gathering in Zurich on September 12, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Marcio Machado/FIFA)
المنظمة
تعيينات جديدة لمناصب قيادية في قسم الاتحادات الوطنية
١ نوفمبر ٢٠٢٤
TOPSHOT - US' midfielder #03 Korbin Albert celebrates with teammates after scoring her team's second goal during the women's group B football match between Australia and the USA of the Paris 2024 Olympic Games at the Marseille Stadium in Marseille on July 31, 2024. (Photo by Pascal GUYOT / AFP) (Photo by PASCAL GUYOT/AFP via Getty Images)
تصنيف السيدات
سيدات الولايات المتحدة يستعدن صدارة العرش
١٦ أغسطس ٢٠٢٤
PARIS, FRANCE - JULY 27: FIFA President Gianni Infantino meets with the President of the Republic of Cabo Verde José Maria Neves at FIFA's Paris office on July 27, 2024 in Paris, France. (Photo by Léo-Paul Ridet/FIFA)
الرئيس
خوسيه ماريا نيفيز رئيس الرأس الأخضر يزور جياني إنفانتينو في باريس
٢٧ يوليو ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: Ryan Mendes of Cabo Verde celebrates scoring his team's first goal during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Cabo Verde and Guyana at Prince Abdullah Al Faisal Stadium on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Mohammed Almana - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
مدير قسم الاتحادات الأفريقية: سلسلة FIFA™ خطوة عظيمة لكرة القدم في القارة
٢٧ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 25: Players of Guinea pose for a team photograph after the team's victory during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Guinea and Bermuda at King Abdullah Sports City on March 25, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
بوليفيا تختم سلسلة FIFA بفوز على أندورا وإفريقيا الوسطى وغينيا يؤكدان علو كعبهما
٢٥ مارس ٢٠٢٤
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