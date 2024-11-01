اتحاد الرأس الأخضر لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fcf.cv
العنوان
Praia Cabo Verde,
FCF CX,
Boîte postale 234,
PRAIA
Cape Verde Islands
طرق التواصل
الهاتف: +238-2/ 600 847
البريد الإلكتروني:fcf@fcf.cv
فاكس: +238-2/ 611 362
التنظيم
الرئيس
ماريو سيميدو
نائب الرئيس
Eder SEMEDO
Fernando SOARES FERMINO
Silmara SOUSA
إناسيو كارفالهو
باولو سانتوس
جوسيليني غوميز مورينو
جويل راموس
روي ميلو
لويس سيميدو
الأمين العام
دان ميركيل
أمين الصندوق
سوزي سواريز
المدير الفني
Rui COSTA
مدرب وطني لفريق الرجال
بوبيستا
مدرب وطني لفريق السيدات
سيلفيريا نيديو
رئيس لجنة الحكام
إليسو كاردوسو
Head/Director of the Referees Department
Luis FERNANDES
منسّق الحكام
إليسو كاردوسو
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مدير قسم الاتحادات الأفريقية: سلسلة FIFA™ خطوة عظيمة لكرة القدم في القارة
٢٧ مارس ٢٠٢٤