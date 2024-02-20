FIFA.com

اتحاد سيراليون لكرة القدم

اتحاد سيراليون لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.slfa.sl

العنوان

21 Battery Street,

Kingtom,

P.O. Box 672,

FREETOWN

Sierra Leone

طرق التواصل

الهاتف: +232-76/119 100

البريد الإلكتروني:starssierra@gmail.com

التنظيم

الرئيس

توماس بريمة

نائب الرئيس

نات جونسون

الأمين العام بالوكالة

Mohamed Benson BAWOH

أمين الصندوق

إبراهيم باه

مدير الوسائط والاتصالات

إبراهيم كامارا

المدير الفني

Ibrahim BAH

مدرب وطني لفريق الرجال

Amidu KARIM

مدرب وطني لفريق السيدات

Ernest HALLOWELL

Chairperson of the Referees Committee

Mohamed Abu SESAY

Head/Director of the Referees Department

Franklyn MARAH

منسق الحكّام

Franklyn MARAH

تصنيف سيراليون
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد سيراليون لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد سيراليون لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

MAKENI, SIERRA LEONE - FEBRUARY 7: FIFA Football for Schools capacity building workshop and launch event on February 7, 2024 in Makeni, Sierra Leone. (Photo by Ishmael Roland Kamara/FIFA)
المنظمة
برنامج Football for Schools معتمد الآن في نصف الاتحادات الأعضاء في FIFA بعد إطلاقه في سيراليون
٢٠ فبراير ٢٠٢٤
KIGALI, RWANDA - DECEMBER 19: FIFA Digital Marketing Workshop Kigali - Day 2 on December 19, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by FIFA)
الاتحادات الأعضاء
FIFA يعقد ورشة عمل رائدة للاتحادات الأعضاء الأفريقية حول إنشاء المحتوى الرقمي
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣
PARIS, FRANCE - FEBRUARY 27: FIFA President Gianni Infantino during meeting with Sierra Leone Football Association President Thomas Brima (R) at FIFA Paris Office on February 27, 2023 in Paris, France. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
المنظمة
تطوير كرة قدم السيدات في صلب لقاء الرئيسين إنفانتينو وبريما
٢٨ فبراير ٢٠٢٣
MAKENI, SIERRA LEONE - OCTOBER 15: Sierra Leone President Julius Maada Bio during the SLFA Women’s Premier League at the Wusum Stadium on October 15, 2022 in Makeni, Sierra Leone. (Photo by SLFA)
المنظمة
انطلاقة جديدة لكرة القدم للسيدات في سيراليون
١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
ntirl5zvqsdm9875jsll.jpg
البطولات
بداية طريق محفوف بالمخاطر في أفريقيا
٣ سبتمبر ٢٠١٩
Cookie Settings