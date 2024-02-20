اتحاد سيراليون لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.slfa.sl
العنوان
21 Battery Street,
Kingtom,
P.O. Box 672,
FREETOWN
Sierra Leone
طرق التواصل
الهاتف: +232-76/119 100
البريد الإلكتروني:starssierra@gmail.com
التنظيم
الرئيس
توماس بريمة
نائب الرئيس
نات جونسون
الأمين العام بالوكالة
Mohamed Benson BAWOH
أمين الصندوق
إبراهيم باه
مدير الوسائط والاتصالات
إبراهيم كامارا
المدير الفني
Ibrahim BAH
مدرب وطني لفريق الرجال
Amidu KARIM
مدرب وطني لفريق السيدات
Ernest HALLOWELL
Chairperson of the Referees Committee
Mohamed Abu SESAY
Head/Director of the Referees Department
Franklyn MARAH
منسق الحكّام
Franklyn MARAH
أحدث المواضيع من اتحاد سيراليون لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
المنظمة
برنامج Football for Schools معتمد الآن في نصف الاتحادات الأعضاء في FIFA بعد إطلاقه في سيراليون
٢٠ فبراير ٢٠٢٤
الاتحادات الأعضاء
FIFA يعقد ورشة عمل رائدة للاتحادات الأعضاء الأفريقية حول إنشاء المحتوى الرقمي
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣