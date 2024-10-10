اتحاد بنين لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.febefoot.org
العنوان
Rue du boulevard Djassain,
Boîte postale 112,
01 3-ÈME ARRONDISSEMENT DE PORTO-NOVO
Benin
طرق التواصل
الهاتف: +229-20/214 142
البريد الإلكتروني:infofebefoot@yahoo.fr
فاكس: +229-20/215 455
التنظيم
الرئيس
ماثورين دي تشاكوس
نائب الرئيس
أيما بيدرو
برونو ديدافي
كوتو غبيان
لويس-فيليبي هونديجنون
الأمين العام
كلاودي باكوي
أمين الصندوق
كوتو غبيان
المدير الفني
أدولف أوجويون
مدرب وطني لفريق الرجال
Gernot ROHR
مدرب وطني لفريق السيدات
Symphorien TEHOU
رئيس لجنة الحكام
Benoit Sebastien Gilles TOUPE
Head/Director of the Referees Department
توماس بوكو
منسق الحكّام
توماس بوكو
أحدث المواضيع من اتحاد بنين لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
التأثير الاجتماعي
جيلسون فرنانديز يحظى باستقبال من الرئيس البنيني باتريس تالون على هامش اليوم العالمي للقطن
١٠ أكتوبر ٢٠٢٤
التأثير الاجتماعي
مبادرة "شراكة من أجل القطن" التي تجمع FIFA ومنظمة التجارة العالمية تعقد اجتماعاً للجنة التوجيهية في بنين
٧ يونيو ٢٠٢٤
الرئيس
منظمة التجارة العالمية و FIFA يؤكدان التزامهما تجاه مجموعة البلدان الأفريقية الأربعة (زائد واحد) المنتجة للقطن
٢٥ فبراير ٢٠٢٤