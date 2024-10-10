FIFA.com

اتحاد بنين لكرة القدم

اتحاد بنين لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.febefoot.org

العنوان

Rue du boulevard Djassain,

Boîte postale 112,

01 3-ÈME ARRONDISSEMENT DE PORTO-NOVO

Benin

طرق التواصل

الهاتف: +229-20/214 142

البريد الإلكتروني:infofebefoot@yahoo.fr

فاكس: +229-20/215 455

التنظيم

الرئيس

ماثورين دي تشاكوس

نائب الرئيس

أيما بيدرو

برونو ديدافي

كوتو غبيان

لويس-فيليبي هونديجنون

الأمين العام

كلاودي باكوي

أمين الصندوق

كوتو غبيان

المدير الفني

أدولف أوجويون

مدرب وطني لفريق الرجال

Gernot ROHR

مدرب وطني لفريق السيدات

Symphorien TEHOU

رئيس لجنة الحكام

Benoit Sebastien Gilles TOUPE

Head/Director of the Referees Department

توماس بوكو

منسق الحكّام

توماس بوكو

تصنيف بنين
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد بنين لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد بنين لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

FIFA Director Member Associations Africa Gelson Fernandes and President of Benin Patrice Talon. Photo: Présidence du Bénin
التأثير الاجتماعي
جيلسون فرنانديز يحظى باستقبال من الرئيس البنيني باتريس تالون على هامش اليوم العالمي للقطن
١٠ أكتوبر ٢٠٢٤
PARIS, FRANCE - AUGUST 10: FIFA President Gianni Infantino and FIFA Vice-President and Chairwoman of the Football Association Debbie Hewitt pose with official match ball during a meeting between FIFA and the Football Association Chairwoman on August 10, 2024 in Paris, France. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
تطوير كرة القدم وFIFA Forward محور الحديث في يوم حافل في باريس
١٠ أغسطس ٢٠٢٤
FIFA and World Trade Organization “Partenariat pour le Coton” initiative holds steering committee meeting in Benin.
التأثير الاجتماعي
مبادرة "شراكة من أجل القطن" التي تجمع FIFA ومنظمة التجارة العالمية تعقد اجتماعاً للجنة التوجيهية في بنين
٧ يونيو ٢٠٢٤
ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES - FEBRUARY 24: FIFA President Gianni Infantino, CNN Anchor Eleni Giokos and WTO Director-General Ngozi Okonjo-Iweala during the FIFA and WTO High Level MC13 Side-Event on Cotton on February 24, 2024 in Abu Dhabi, United Arab Emirates. (Photo by Chris Pike - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
منظمة التجارة العالمية و FIFA يؤكدان التزامهما تجاه مجموعة البلدان الأفريقية الأربعة (زائد واحد) المنتجة للقطن
٢٥ فبراير ٢٠٢٤
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البطولات
قرعة التصفيات الأفريقية تعد بالإثارة والتشويق
٢١ يناير ٢٠٢٠
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