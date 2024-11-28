FIFA.com

اتحاد جزر القمر لكرة القدم

اتحاد جزر القمر لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fedcomfoot.com

العنوان

Route d' Itsandra,

Boîte postale 798,

MORONI

Comoros

طرق التواصل

الهاتف: +269/763 26 66

البريد الإلكتروني:ffc@fedcomfoot.com

التنظيم

الرئيس

سعيد أثومان

الأمين العام

حميد محمد

أمين الصندوق

سعيد احمدي

المدير الفني

أيوبا موسى

مدرب وطني لفريق الرجال

ستيفانو كوزين

مدربة المنتخب الوطني للسيدات

Anissa MAOULIDA

رئيس لجنة الحكام

Moussa HAMIDOU

Head/Director of the Referees Department

زيوديني عبدو

منسق الحكّام

زيوديني عبدو

منسق المباريات داخل الصالات

علي فرانسويس

تصنيف جزر القمر
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد جزر القمر لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد جزر القمر لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Oumar Sako of Niger (L) celebrates goal with teammate Boubacar Djibrill Goumey during the 2025 Africa Cup of Nations Qualifiers match between Niger and Ghana at Stade Municipal de Berkane in Berkane, Morocco on 9 September 2024 ©Nabil Ramdani/BackpagePix
تصنيف الرجال
تقلص الفارق في المراكز الأولى والنيجر يعود بقوة
٢٨ نوفمبر ٢٠٢٤
Botswana's players pose for a team photo during the 2025 CAF Africa Cup of Nations (CAN) group C football match between Botswana and Egypt at Francistown Stadium in Francistown on September 10, 2024. (Photo by Monirul Bhuiyan / AFP) (Photo by MONIRUL BHUIYAN/AFP via Getty Images)
تصنيف الرجال
دعم FIFA يدفع منتخبات بوتسوانا، جزر القمر وأنغولا إلى تسلق المراتب في التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤
Comoros celebrate victory during the 2025 Africa Cup of Nations Qualifiers match between Tunisia and Comoros at Hammadi Agrebi Stadium in Rades, Tunisia on 11 October 2024 ©Mehrez Toujani/BackpagePix
تصنيف الرجال
الأرجنتين تتشبث بالصدارة، وجزر القمر تواصل التقدم
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤
MITSAMIOULI, THE COMOROS - AUGUST 28: The inauguration of the new technical training centre on August 28, 2024 in Mitsamiouli, The Comoros. (Photo courtesy of Comoros Football Federation)
المنظمة
جزر القمر "تضع أسس المستقبل" بافتتاح مركز جديد للتدريب التقني
٣٠ أغسطس ٢٠٢٤
PARIS, FRANCE - AUGUST 05: (L-R) FIFA Secretary General Mattias Grafström, Comoros Football Federation President Said Athouman, Malagasy Football Federation President Alfred Randriamanampisoa, FIFA President Gianni Infantino, Mauritius Football Association President Samir Sobha and The Seychelles Football Federation President Elvis Chetty during a meeting between FIFA and the Football Associations of Mauritius, Comoros, Seychelles and Madagascar at FIFA's Paris office on August 05, 2024 in Paris, France. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
تأثير برنامج FIFA Forward يتجلى بوضوح خلال لقاء جياني إنفانتينو مع اتحادات الأعضاء في مجلس اتحادات كرة القدم في جنوب أفريقيا (COSAFA)
٥ أغسطس ٢٠٢٤
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