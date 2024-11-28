اتحاد جزر القمر لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fedcomfoot.com
العنوان
Route d' Itsandra,
Boîte postale 798,
MORONI
Comoros
طرق التواصل
الهاتف: +269/763 26 66
البريد الإلكتروني:ffc@fedcomfoot.com
التنظيم
الرئيس
سعيد أثومان
الأمين العام
حميد محمد
أمين الصندوق
سعيد احمدي
المدير الفني
أيوبا موسى
مدرب وطني لفريق الرجال
ستيفانو كوزين
مدربة المنتخب الوطني للسيدات
Anissa MAOULIDA
رئيس لجنة الحكام
Moussa HAMIDOU
Head/Director of the Referees Department
زيوديني عبدو
منسق الحكّام
زيوديني عبدو
منسق المباريات داخل الصالات
علي فرانسويس
أحدث المواضيع من اتحاد جزر القمر لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
تصنيف الرجال
دعم FIFA يدفع منتخبات بوتسوانا، جزر القمر وأنغولا إلى تسلق المراتب في التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤