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تأثير برنامج FIFA Forward يتجلى بوضوح خلال لقاء جياني إنفانتينو مع اتحادات الأعضاء في مجلس اتحادات كرة القدم في جنوب أفريقيا (COSAFA)

٥ أغسطس ٢٠٢٤