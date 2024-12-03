اتحاد سيشيل لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميseyfoot.com
العنوان
Maison Football,
Roche Caiman,
P.O. Box 843,
MAHE
Seychelles
طرق التواصل
الهاتف: +248/4601 160
البريد الإلكتروني:admin@seyfoot.com
فاكس: +248/4601 163
التنظيم
الرئيس
ألفيس شيتي
نائب الرئيس
Dolor ERNESTA
روش هينريتي
الأمين العام
Denis ROSE
أمين الصندوق
جوناثان بول
مدير الوسائط والاتصالات
لويس نوريسي
المدير الفني
أسامة هارون
مدرب وطني لفريق الرجال
Ralph JEAN-LOUIS
مدرب المنتخب الوطني للسيدات
Chris YIP-AU
Chairperson of the Referees Committee
Jason DAMOO
منسّق الحكام
ستيف ماري
منسق المباريات داخل الصالات
داميين جين
أحدث المواضيع من اتحاد سيشيل لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
المنظمة
FIFA وadidas يكشفان تصميم الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم للكرة الشاطئية سيشيل 2025 FIFA™
٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤
الرئيس
تأثير برنامج FIFA Forward يتجلى بوضوح خلال لقاء جياني إنفانتينو مع اتحادات الأعضاء في مجلس اتحادات كرة القدم في جنوب أفريقيا (COSAFA)
٥ أغسطس ٢٠٢٤