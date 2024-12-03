FIFA.com

اتحاد سيشيل لكرة القدم

اتحاد سيشيل لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

seyfoot.com

العنوان

Maison Football,

Roche Caiman,

P.O. Box 843,

MAHE

Seychelles

طرق التواصل

الهاتف: +248/4601 160

البريد الإلكتروني:admin@seyfoot.com

فاكس: +248/4601 163

التنظيم

الرئيس

ألفيس شيتي

نائب الرئيس

Dolor ERNESTA

روش هينريتي

الأمين العام

Denis ROSE

أمين الصندوق

جوناثان بول

مدير الوسائط والاتصالات

لويس نوريسي

المدير الفني

أسامة هارون

مدرب وطني لفريق الرجال

Ralph JEAN-LOUIS

مدرب المنتخب الوطني للسيدات

Chris YIP-AU

Chairperson of the Referees Committee

Jason DAMOO

منسّق الحكام

ستيف ماري

منسق المباريات داخل الصالات

داميين جين

تصنيف جزر سيشيل
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد سيشيل لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد سيشيل لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Official poster revealed for FIFA Beach Soccer World Cup Seychelles 2025™
المنظمة
الكشف عن الملصق الرسمي لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية سيشيل 2025 FIFA™
٣ ديسمبر ٢٠٢٤
FIFA and adidas Reveal FIFA Beach Soccer World Cup Seychelles 2025™ Official Match Ball
المنظمة
FIFA وadidas يكشفان تصميم الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم للكرة الشاطئية سيشيل 2025 FIFA™
٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤
PARIS, FRANCE - AUGUST 05: (L-R) FIFA Secretary General Mattias Grafström, Comoros Football Federation President Said Athouman, Malagasy Football Federation President Alfred Randriamanampisoa, FIFA President Gianni Infantino, Mauritius Football Association President Samir Sobha and The Seychelles Football Federation President Elvis Chetty during a meeting between FIFA and the Football Associations of Mauritius, Comoros, Seychelles and Madagascar at FIFA's Paris office on August 05, 2024 in Paris, France. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
تأثير برنامج FIFA Forward يتجلى بوضوح خلال لقاء جياني إنفانتينو مع اتحادات الأعضاء في مجلس اتحادات كرة القدم في جنوب أفريقيا (COSAFA)
٥ أغسطس ٢٠٢٤
Angola celebrate winning the COSAFA Cup 2024
المنظمة
برنامج FIFA Forward يساعد بلدان COSAFA في الحفاظ على زخمها
١٠ يوليو ٢٠٢٤
KIGALI, RWANDA - MARCH 14: FIFA Football for Schools as part of the 73rd FIFA Congress at Gitagata Rehabilitation Center, Bugasera on March 14, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Brendan Moran - FIFA/FIFA via Sportsfile)
المنظمة
الحصيلة السنوية: برنامج كرة القدم للمدارس يُنهي عام 2023 على إيقاع النجاحات
٧ يناير ٢٠٢٤
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