FIFA.com

الجامعة التونسية لكرة القدم

الجامعة التونسية لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.ftf.org.tn

العنوان

Stade Annexe d'El Menzah,

Cité Olympique,

1003 EL MENZAH, TUNIS

Tunisia

طرق التواصل

الهاتف: +216-71/793 760

البريد الإلكتروني:directeur@ftf.org.tn

فاكس: +216-71/783 843

التنظيم

رئيس لجنة التسوية

Kamel IDDIR

الأمين العام

وجدي أوادي

أمين الصندوق

ابراهيم عبيد

مدير الوسائط والاتصالات

بوسايري بوجليل

المدير الفني

Mohamed Ali HAMMAMI

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Kais YAKOUBI

مدرب وطني لفريق السيدات

سمير الأندلسي

رئيس لجنة الحكام

Mourad DAAMI

رئيس/مدير قسم الحكام

Mourad DAAMI

منسّق الحكام

Mourad DAAMI

منسق المباريات داخل الصالات

شاباني كافار

تصنيف تونس
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من الجامعة التونسية لكرة القدم

أحدث المواضيع من الجامعة التونسية لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

LISBON, PORTUGAL - DECEMBER 11; The Portugal delegation who were named co-hosts with Morocco and Spain of the FIFA World Cup 2030 during the Extraordinary FIFA Congress 2024 attendance in Lisbon, Portugal. (Photo courtesy of FPF)
الاتحادات الأعضاء
الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (ديسمبر/كانون الأول 2024)
٤ يناير ٢٠٢٥
MIAMI, FLORIDA - DECEMBER 05: A general view inside the venue as Al Ahly FC is drawn during the 2025 FIFA Club World Cup Draw at Telemundo Studios on December 05, 2024 in Miami, Florida. (Photo by Leonardo Fernandez - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم للأندية 2025 FIFA™
ردود أفعال الأندية الأفريقية على مجريات قرعة بطولة كأس العالم للأندية ™FIFA 2025: "يا له من شرف بالتواجد هنا"
٦ ديسمبر ٢٠٢٤
BOGOTA, COLOMBIA - JUNE 5: The FIFA draw balls seen on the stage prior the group draw of the FIFA U-20 Women's World Cup Colombia 2024, on June 5, 2024 in Bogota, Colombia. (Photo by Andres Rot - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
تأكيد إجراءات وقواعد قرعة بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™
٣ ديسمبر ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 26: Muhammad Nurikhwan Bin Othman of Brunei Darussalam celebrates after the team's victory during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Vanuatu and Brunei Darussalam at King Abdullah Sports City on March 26, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
تصنيف الرجال
بروناي وساموا تحققان قفزة نوعية وسان مارينو تحلق عالياً
١٩ سبتمبر ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - JULY 10: General view of the Home of FIFA on 10 July, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham - FIFA)
المنظمة
تعيين لجنتَي تسوية في تونس والمالديف
٢٣ يوليو ٢٠٢٤
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