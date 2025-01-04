الجامعة التونسية لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.ftf.org.tn
العنوان
Stade Annexe d'El Menzah,
Cité Olympique,
1003 EL MENZAH, TUNIS
Tunisia
طرق التواصل
الهاتف: +216-71/793 760
البريد الإلكتروني:directeur@ftf.org.tn
فاكس: +216-71/783 843
التنظيم
رئيس لجنة التسوية
Kamel IDDIR
الأمين العام
وجدي أوادي
أمين الصندوق
ابراهيم عبيد
مدير الوسائط والاتصالات
بوسايري بوجليل
المدير الفني
Mohamed Ali HAMMAMI
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Kais YAKOUBI
مدرب وطني لفريق السيدات
سمير الأندلسي
رئيس لجنة الحكام
Mourad DAAMI
رئيس/مدير قسم الحكام
Mourad DAAMI
منسّق الحكام
Mourad DAAMI
منسق المباريات داخل الصالات
شاباني كافار
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كأس العالم للأندية 2025 FIFA™
ردود أفعال الأندية الأفريقية على مجريات قرعة بطولة كأس العالم للأندية ™FIFA 2025: "يا له من شرف بالتواجد هنا"
٦ ديسمبر ٢٠٢٤