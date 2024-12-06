كأس العالم للأندية 2025 FIFA™

ردود أفعال الأندية الأفريقية على مجريات قرعة بطولة كأس العالم للأندية ™FIFA 2025: "يا له من شرف بالتواجد هنا"

٦ ديسمبر ٢٠٢٤