اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.safa.net
العنوان
76 Nasrec Road,
Nasrec Extension 3,
P.O. Box 910,
2190 JOHANNESBURG
South Africa
طرق التواصل
الهاتف: +27-11/567 2010
البريد الإلكتروني:ceo@safa.net
فاكس: +27-11/494 3013
التنظيم
الرئيس
داني جوردان
نائب الرئيس
إلفيس شيشانا
ايرفين خوزا
جاي موكوينا
ريا ليدوابا
زوليلي نكومبيلا
لوكاس نهلابو
الأمين العام
Lydia MONYEPAO
مدير الوسائط والاتصالات
دومنيك شيمنافي
المدير الفني
والتر ستينبوك
مدرب وطني لفريق الرجال
هوغو بروس
مدرب وطني لفريق السيدات
ديزيري إيليس
Chairperson of the Referees Committee
Victor GOMES
Head/Director of the Referees Department
عبد الباسط إبراهيم
منسق الحكّام
عبد الباسط إبراهيم
منسق المباريات داخل الصالات
توماس صادق
أحدث المواضيع من اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم
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كأس العالم للأندية 2025 FIFA™
ردود أفعال الأندية الأفريقية على مجريات قرعة بطولة كأس العالم للأندية ™FIFA 2025: "يا له من شرف بالتواجد هنا"
٦ ديسمبر ٢٠٢٤