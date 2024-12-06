FIFA.com

اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم

اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.safa.net

العنوان

76 Nasrec Road,

Nasrec Extension 3,

P.O. Box 910,

2190 JOHANNESBURG

South Africa

طرق التواصل

الهاتف: +27-11/567 2010

البريد الإلكتروني:ceo@safa.net

فاكس: +27-11/494 3013

التنظيم

الرئيس

داني جوردان

نائب الرئيس

إلفيس شيشانا

ايرفين خوزا

جاي موكوينا

ريا ليدوابا

زوليلي نكومبيلا

لوكاس نهلابو

الأمين العام

Lydia MONYEPAO

مدير الوسائط والاتصالات

دومنيك شيمنافي

المدير الفني

والتر ستينبوك

مدرب وطني لفريق الرجال

هوغو بروس

مدرب وطني لفريق السيدات

ديزيري إيليس

Chairperson of the Referees Committee

Victor GOMES

Head/Director of the Referees Department

عبد الباسط إبراهيم

منسق الحكّام

عبد الباسط إبراهيم

منسق المباريات داخل الصالات

توماس صادق

تصنيف جنوب أفريقيا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

MIAMI, FLORIDA - DECEMBER 05: A general view inside the venue as Al Ahly FC is drawn during the 2025 FIFA Club World Cup Draw at Telemundo Studios on December 05, 2024 in Miami, Florida. (Photo by Leonardo Fernandez - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم للأندية 2025 FIFA™
ردود أفعال الأندية الأفريقية على مجريات قرعة بطولة كأس العالم للأندية ™FIFA 2025: "يا له من شرف بالتواجد هنا"
٦ ديسمبر ٢٠٢٤
BOGOTA, COLOMBIA - JUNE 5: The FIFA draw balls seen on the stage prior the group draw of the FIFA U-20 Women's World Cup Colombia 2024, on June 5, 2024 in Bogota, Colombia. (Photo by Andres Rot - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
تأكيد إجراءات وقواعد قرعة بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™
٣ ديسمبر ٢٠٢٤
Angola celebrate winning the COSAFA Cup 2024
المنظمة
برنامج FIFA Forward يساعد بلدان COSAFA في الحفاظ على زخمها
١٠ يوليو ٢٠٢٤
KIGALI, RWANDA - DECEMBER 19: FIFA Digital Marketing Workshop Kigali - Day 2 on December 19, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by FIFA)
الاتحادات الأعضاء
مهارات إنشاء المحتوى الرقمي محور ورشة العمل الافتراضية الأفريقية
٢٤ مايو ٢٠٢٤
MONTERREY, MEXICO - APRIL 09: Diego Rossi of Columbus Crew celebrates after scoring the team's first penalty during the CONCACAF Champions Cup 2024 quarterfinals second leg between Tigres and Columbus Crew at Universitario Stadium on April 9, 2024 in Monterrey, Mexico. (Photo by Azael Rodriguez/Getty Images)
المنظمة
احتدام التنافس على التأهل إلى كأس العالم الأندية بين ثلاثي كونكاكاف
٢٢ أبريل ٢٠٢٤
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