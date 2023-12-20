اتحاد الغابون لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fegafoot.ga
العنوان
Boîte postale 181,
LIBREVILLE
Gabon
طرق التواصل
البريد الإلكتروني:fegafoot@hotmail.fr
فاكس: +241/70 49 92
التنظيم
الرئيس
بيير مونغوينجوي
نائب الرئيس
روبرت مانغولو-مفولو
الأمين العام
يولاند مافورولو
أمين الصندوق
إدغارد موكومبي
مدير الوسائط والاتصالات
جوي روبرت بينجوما
المدير الفني
Guy-Blaise NGAMAMBA
مدرب وطني لفريق الرجال
Thierry MOUYOUMA
مدرب وطني لفريق السيدات
تريستان مومبو
رئيس لجنة الحكام
Yves ROPONAT
رئيس/مدير قسم الحكام
Yves ROPONAT
منسّق الحكام
Yves ROPONAT
منسق المباريات داخل الصالات
غابين نزوجو مينتسا
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