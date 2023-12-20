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اتحاد الغابون لكرة القدم

اتحاد الغابون لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fegafoot.ga

العنوان

Boîte postale 181,

LIBREVILLE

Gabon

طرق التواصل

البريد الإلكتروني:fegafoot@hotmail.fr

فاكس: +241/70 49 92

التنظيم

الرئيس

بيير مونغوينجوي

نائب الرئيس

روبرت مانغولو-مفولو

الأمين العام

يولاند مافورولو

أمين الصندوق

إدغارد موكومبي

مدير الوسائط والاتصالات

جوي روبرت بينجوما

المدير الفني

Guy-Blaise NGAMAMBA

مدرب وطني لفريق الرجال

Thierry MOUYOUMA

مدرب وطني لفريق السيدات

تريستان مومبو

رئيس لجنة الحكام

Yves ROPONAT

رئيس/مدير قسم الحكام

Yves ROPONAT

منسّق الحكام

Yves ROPONAT

منسق المباريات داخل الصالات

غابين نزوجو مينتسا

تصنيف الغابون
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد الغابون لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد الغابون لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

KIGALI, RWANDA - DECEMBER 19: FIFA Digital Marketing Workshop Kigali - Day 2 on December 19, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by FIFA)
الاتحادات الأعضاء
FIFA يعقد ورشة عمل رائدة للاتحادات الأعضاء الأفريقية حول إنشاء المحتوى الرقمي
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣
Senegal winners of the 2021 Africa Cup of Nations Afcon Finals Final match between Senegal and Egypt held at Olembe Stadium in Yaounde, Cameroon on 06 February 2022 ©Samuel Shivambu/BackpagePix
التصنيف العالمي
الأسود والعقارب يتسلقون المراتب في التصنيف العالمي FIFA / Coca-Cola
١٠ فبراير ٢٠٢٢
Mohamed Zubya of Libya gets past Akram Tawfik of Egypt challenge during the Qatar 2022 FIFA World Cup qualifier between Egypt and Libya held at Borg El Arab Stadium in Borg El Arab, Egypt on 8 October 2021 © BackpagePix
Said Al-Wensh of Egypt and Mohamed Soula of Libya challenge for possession during the Qatar 2022 FIFA World Cup qualifier between Egypt and Libya held at Borg El Arab Stadium in Borg El Arab, Egypt on 8 October 2021 © BackpagePix
Omar Marmoush of Egypt celebrates scoring the opening goal during the Qatar 2022 FIFA World Cup qualifier between Egypt and Libya held at Borg El Arab Stadium in Borg El Arab, Egypt on 8 October 2021 © BackpagePix
Ismael Bennacer of Algeria on the attack during the Qatar 2022 FIFA World Cup qualifier between Algeria and Niger held at Mustapha Tchaker Stadium in Blida, Algeria on 8 October 2021 © BackpagePix
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كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
قطر ٢٠٢٢: الجولة الثالثة من الدور الثاني من التصفيات الأفريقية
٨ أكتوبر ٢٠٢١
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البطولات
قرعة التصفيات الأفريقية تعد بالإثارة والتشويق
٢١ يناير ٢٠٢٠
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البطولات
صدامات عربية ساخنة والكاميرون تواجه كوت ديفوار
٢١ يناير ٢٠٢٠
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