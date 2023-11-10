الاتحاد الوطني الإريتري لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.enffonline.com
العنوان
P.O. Box 3665,
ASMARA
Eritrea
طرق التواصل
الهاتف: +291-1/163 296
البريد الإلكتروني:enff@tse.com.er
فاكس: +291-1/163 298
التنظيم
الرئيس
Paulos Weldehaimanot ANDEMARIAM
نائب الرئيس
نيغاش تيكليت
الأمين العام
مولوجيتا جيبرييسوس
أمين الصندوق
بيرهاني فيساهايي
مدير الوسائط والاتصالات
ياريد أنديبرهان
المدير الفني
Daniel YOHANNES
مدرب وطني لفريق الرجال
أليمسيجيد إيفريم
مدرب وطني لفريق السيدات
ميكونين زيودي
Chairperson of the Referees Committee
Luelseghed GHEBREMICHAEL
رئيس/مدير قسم الحكام
منصور مروف
منسّق الحكام
منصور مروف
منسق المباريات داخل الصالات
أليكساندر تيسفاي
أحدث المواضيع من الاتحاد الوطني الإريتري لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.