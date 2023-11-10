FIFA.com

الاتحاد الوطني الإريتري لكرة القدم

الاتحاد الوطني الإريتري لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.enffonline.com

العنوان

P.O. Box 3665,

ASMARA

Eritrea

طرق التواصل

الهاتف: +291-1/163 296

البريد الإلكتروني:enff@tse.com.er

فاكس: +291-1/163 298

التنظيم

الرئيس

Paulos Weldehaimanot ANDEMARIAM

نائب الرئيس

نيغاش تيكليت

الأمين العام

مولوجيتا جيبرييسوس

أمين الصندوق

بيرهاني فيساهايي

مدير الوسائط والاتصالات

ياريد أنديبرهان

المدير الفني

Daniel YOHANNES

مدرب وطني لفريق الرجال

أليمسيجيد إيفريم

مدرب وطني لفريق السيدات

ميكونين زيودي

Chairperson of the Referees Committee

Luelseghed GHEBREMICHAEL

رئيس/مدير قسم الحكام

منصور مروف

منسّق الحكام

منصور مروف

منسق المباريات داخل الصالات

أليكساندر تيسفاي

تصنيف إريتريا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
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