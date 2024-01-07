FIFA.com

اتحاد بوروندي لكرة القدم

اتحاد بوروندي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.ffb.bi

العنوان

Avenue Muyinga,

Boîte postale 3426,

BP 3426 BUJUMBURA

Burundi

طرق التواصل

الهاتف: +257/222 128 91

البريد الإلكتروني:ffburundi2020@gmail.com

فاكس: +257/222 428 92

التنظيم

الرئيس

أليكساندري مويينجي

نائب الرئيس

أركادي نيموبونا

الأمين العام

جيريمي مانيرازيكا

أمين الصندوق

دينيس كاريرا

مدير الوسائط والاتصالات

إلفيس موتوني

المدير الفني

Alphonse KANEGA

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Patrick SANGWA

مدرب وطني لفريق السيدات

Olivier NIYUNGEKO

Chairperson of the Referees Committee

Evariste MURENGERANTWARI

Head/Director of the Referees Department

جاكلين نديموروكوندو

منسق الحكّام

جاكلين نديموروكوندو

منسق المباريات داخل الصالات

أليكسيس هاريمينشي

أحدث المواضيع من اتحاد بوروندي لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد بوروندي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

KIGALI, RWANDA - MARCH 14: FIFA Football for Schools as part of the 73rd FIFA Congress at Gitagata Rehabilitation Center, Bugasera on March 14, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Brendan Moran - FIFA/FIFA via Sportsfile)
المنظمة
الحصيلة السنوية: برنامج كرة القدم للمدارس يُنهي عام 2023 على إيقاع النجاحات
٧ يناير ٢٠٢٤
BUJUMBURA, BURUNDI - OCTOBER 21: FIFA President Gianni Infantino meets with the President of Burundi Évariste Ndayishimiye during his visit to Burundi on October 21, 2023 in Bujumbura, Burundi. (Photo by Nitanga Tchandrou/FIFA)
الرئيس
إنفانتينو يلتقي برئيس بوروندي ويتفقد سير المنشآت وملاعبها
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣
BUJUMBURA, BURUNDI - OCTOBER 21: FIFA President Gianni Infantino during his visit to Burundi on October 21, 2023 in Bujumbura, Burundi. (Photo by Nitanga Tchandrou/FIFA)
المنظمة
بوروندي تصبح الدولة رقم 100 التي تشهد تنفيذ برنامج Football for Schools التابع لـ FIFA
٢١ أكتوبر ٢٠٢٣
PARIS, FRANCE - FEBRUARY 27: FIFA President Gianni Infantino during meeting with Burundian Football Association President Alexandre Muyenge (R) at FIFA Paris Office on February 27, 2023 in Paris, France. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
المنظمة
الشباب في قلب المحادثات بين رئيس FIFA ونظيره رئيس اتحاد بوروندي لكرة القدم
٢٨ فبراير ٢٠٢٣
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البطولات
بداية طريق محفوف بالمخاطر في أفريقيا
٣ سبتمبر ٢٠١٩
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