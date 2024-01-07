اتحاد بوروندي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.ffb.bi
العنوان
Avenue Muyinga,
Boîte postale 3426,
BP 3426 BUJUMBURA
Burundi
طرق التواصل
الهاتف: +257/222 128 91
البريد الإلكتروني:ffburundi2020@gmail.com
فاكس: +257/222 428 92
التنظيم
الرئيس
أليكساندري مويينجي
نائب الرئيس
أركادي نيموبونا
الأمين العام
جيريمي مانيرازيكا
أمين الصندوق
دينيس كاريرا
مدير الوسائط والاتصالات
إلفيس موتوني
المدير الفني
Alphonse KANEGA
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Patrick SANGWA
مدرب وطني لفريق السيدات
Olivier NIYUNGEKO
Chairperson of the Referees Committee
Evariste MURENGERANTWARI
Head/Director of the Referees Department
جاكلين نديموروكوندو
منسق الحكّام
جاكلين نديموروكوندو
منسق المباريات داخل الصالات
أليكسيس هاريمينشي
أحدث المواضيع من اتحاد بوروندي لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
المنظمة
بوروندي تصبح الدولة رقم 100 التي تشهد تنفيذ برنامج Football for Schools التابع لـ FIFA
٢١ أكتوبر ٢٠٢٣