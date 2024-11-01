الاتحاد الصومالي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.footballsomalia.so
العنوان
Attention: currently no postal delivery (only DHL),
DHL Mogadishu,
BN 03040 MOGADISHU
Somalia
طرق التواصل
الهاتف: +252-61/799 5553
البريد الإلكتروني:admin@footballsomalia.so
فاكس: +25-21/600 601
التنظيم
الرئيس
علي عبدي محمد
نائب الرئيس الأول
Ahmed TAKAL
الأمين العام
يوسف محي الدين
أمين الصندوق
علي أحمد
المدير الفني
أويل إسماعيل محمد
مدرب وطني لفريق الرجال
Rachid LOUSTEQUE
رئيس لجنة الحكام
Awies NUR AHMED
رئيس/مدير قسم الحكام
Awies NUR AHMED
منسّق الحكام
Awies NUR AHMED
منسق المباريات داخل الصالات
عويل إسماعيل محمد
أحدث المواضيع من الاتحاد الصومالي لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
مؤسسة FIFA
إصدار قائمة المنظمات غير الحكومية التي ستتلقى دعماً من برنامج مجتمع مؤسسة FIFA في 2024
٢٩ فبراير ٢٠٢٤
الاتحادات الأعضاء
برنامج المهارات الرقمية يحتفل بذكراه السنوية الأولى ويكرّم اتحادين وطنيين
٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣