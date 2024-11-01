FIFA.com

الاتحاد الصومالي لكرة القدم

الاتحاد الصومالي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.footballsomalia.so

العنوان

Attention: currently no postal delivery (only DHL),

DHL Mogadishu,

BN 03040 MOGADISHU

Somalia

طرق التواصل

الهاتف: +252-61/799 5553

البريد الإلكتروني:admin@footballsomalia.so

فاكس: +25-21/600 601

التنظيم

الرئيس

علي عبدي محمد

نائب الرئيس الأول

Ahmed TAKAL

الأمين العام

يوسف محي الدين

أمين الصندوق

علي أحمد

المدير الفني

أويل إسماعيل محمد

مدرب وطني لفريق الرجال

Rachid LOUSTEQUE

رئيس لجنة الحكام

Awies NUR AHMED

رئيس/مدير قسم الحكام

Awies NUR AHMED

منسّق الحكام

Awies NUR AHMED

منسق المباريات داخل الصالات

عويل إسماعيل محمد

تصنيف الصومال
التصنيف الكامل للرجال
أحدث المواضيع من الاتحاد الصومالي لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد الصومالي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

OCTOBER 2024; Launch of women's league in Somalia, photo courtesy of the Somali Football Federation
كرة القدم للسيدات
خلق مستقبل مستدام لكرة القدم للسيدات في الصومال
١ نوفمبر ٢٠٢٤
PARIS, FRANCE - JULY 29: FIFA President Gianni Infantino and Somali Football Federation President (SFF) Ali Abdi Mohamed pose for a photo with a pennant after a meeting between FIFA and SFF at FIFA's Paris office on July 29, 2024 in Paris, France. (Photo by Léo-Paul Ridet/FIFA)
الرئيس
رئيس الاتحاد الصومالي علي عبدي محمد يلتقي جياني إنفانتينو في باريس
٢٩ يوليو ٢٠٢٤
BANDUNG, INDONESIA - DECEMBER 01: An Exhibition Futsal Community Hold by FIFA Foundation at Sampoerna Sports Club In Bandung, West Java, Indonesia. (Photo by Iqbal Kusumadireza - FIFA/FIFA via Getty Images)
مؤسسة FIFA
إصدار قائمة المنظمات غير الحكومية التي ستتلقى دعماً من برنامج مجتمع مؤسسة FIFA في 2024
٢٩ فبراير ٢٠٢٤
FIFA Digital Skills promo graphic
الاتحادات الأعضاء
برنامج المهارات الرقمية يحتفل بذكراه السنوية الأولى ويكرّم اتحادين وطنيين
٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣
DOHA, QATAR - JUNE 20: Muhsen Al Ghassani of Oman celebrates after scoring his team's first goal during the 2021 FIFA Arab Cup Qatar Qualifiers match between Oman and Somalia at Jassim Bin Hamad Stadium on June 20, 2021 in Doha, Qatar. (Photo by Mohamed Farag - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™
عمان تُقصي الصومال وتحجز مكانها في النهائيات
٢٠ يونيو ٢٠٢١
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