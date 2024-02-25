اتحاد تشاد لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسمي
العنوان
Boîte postale 886,
N'DJAMENA
Chad
طرق التواصل
الهاتف: +235/2518 740
البريد الإلكتروني:ftfasg@yahoo.fr
فاكس: +235/2523 806
التنظيم
Chairperson of the Normalisation Committee
جاكلين مودينا
نائب الرئيس
ناير أبكر
الأمين العام
Baba Ahmat BABA
أمين الصندوق
دجومنتا موج - نان
مدير الوسائط والاتصالات
مارتن زوتين دابا
المدير الفني
مودو كوتا
مدرب وطني لفريق الرجال
Kevin NICAISE
مدرب وطني لفريق السيدات
زم باركوس
رئيس لجنة الحكام
Hissene LADOUAL
منسق الحكّام
Koissoual OUALBADET
أحدث المواضيع من اتحاد تشاد لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
الرئيس
منظمة التجارة العالمية و FIFA يؤكدان التزامهما تجاه مجموعة البلدان الأفريقية الأربعة (زائد واحد) المنتجة للقطن
٢٥ فبراير ٢٠٢٤