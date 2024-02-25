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اتحاد تشاد لكرة القدم

اتحاد تشاد لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

العنوان

Boîte postale 886,

N'DJAMENA

Chad

طرق التواصل

الهاتف: +235/2518 740

البريد الإلكتروني:ftfasg@yahoo.fr

فاكس: +235/2523 806

التنظيم

Chairperson of the Normalisation Committee

جاكلين مودينا

نائب الرئيس

ناير أبكر

الأمين العام

Baba Ahmat BABA

أمين الصندوق

دجومنتا موج - نان

مدير الوسائط والاتصالات

مارتن زوتين دابا

المدير الفني

مودو كوتا

مدرب وطني لفريق الرجال

Kevin NICAISE

مدرب وطني لفريق السيدات

زم باركوس

رئيس لجنة الحكام

Hissene LADOUAL

منسق الحكّام

Koissoual OUALBADET

تصنيف تشاد
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد تشاد لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد تشاد لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES - FEBRUARY 24: FIFA President Gianni Infantino, CNN Anchor Eleni Giokos and WTO Director-General Ngozi Okonjo-Iweala during the FIFA and WTO High Level MC13 Side-Event on Cotton on February 24, 2024 in Abu Dhabi, United Arab Emirates. (Photo by Chris Pike - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
منظمة التجارة العالمية و FIFA يؤكدان التزامهما تجاه مجموعة البلدان الأفريقية الأربعة (زائد واحد) المنتجة للقطن
٢٥ فبراير ٢٠٢٤
KIGALI, RWANDA - MARCH 14: FIFA Football for Schools as part of the 73rd FIFA Congress at Gitagata Rehabilitation Center, Bugasera on March 14, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Brendan Moran - FIFA/FIFA via Sportsfile)
المنظمة
الحصيلة السنوية: برنامج كرة القدم للمدارس يُنهي عام 2023 على إيقاع النجاحات
٧ يناير ٢٠٢٤
Football For Schools in Chad
المنظمة
أطفال تشاد يكتشفون كرة القدم للمدارس
١٥ مايو ٢٠٢٣
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البطولات
عشرة منتخبات تواصل مشوارها
١٠ سبتمبر ٢٠١٩
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البطولات
بداية طريق محفوف بالمخاطر في أفريقيا
٣ سبتمبر ٢٠١٩
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