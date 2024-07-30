اتحاد الكونغو لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fecofoot.cg
العنوان
2,
rue de la libération de Paris,
Arrondissement 3 Poto-Poto, BRAZZAVILLE
Congo
طرق التواصل
الهاتف: +242/06 666 84 87
البريد الإلكتروني:jeanguyblaisemayolas@yahoo.fr
التنظيم
الرئيس
جين جوي مايولاس
نائب الرئيس
بونيفاسي مالالو كارلي
جين كوسا
جين موسوديا
الأمين العام
وانتيتي بادجي
أمين الصندوق
فالنتين أمبيندي
مدير الوسائط والاتصالات
ايمانويل كابا
المدير الفني
Pascal BLIN
مدرب وطني لفريق السيدات
بيرجونا مبيمبا
Chairperson of the Referees Committee
رينيه لوزايا
Head/Director of the Referees Department
Antoine ENGANDZA
منسق الحكّام
رينيه لوزايا
منسق المباريات داخل الصالات
تشارلز أوتيندي
أحدث المواضيع من اتحاد الكونغو لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
الرئيس
رئيس اتحاد الكونغو لكرة القدم وجياني إنفانتينو يُناقشان تطوير كرة القدم في الكونغو
٣٠ يوليو ٢٠٢٤