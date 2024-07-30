FIFA.com

اتحاد الكونغو لكرة القدم

اتحاد الكونغو لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fecofoot.cg

العنوان

2,

rue de la libération de Paris,

Arrondissement 3 Poto-Poto, BRAZZAVILLE

Congo

طرق التواصل

الهاتف: +242/06 666 84 87

البريد الإلكتروني:jeanguyblaisemayolas@yahoo.fr

التنظيم

الرئيس

جين جوي مايولاس

نائب الرئيس

بونيفاسي مالالو كارلي

جين كوسا

جين موسوديا

الأمين العام

وانتيتي بادجي

أمين الصندوق

فالنتين أمبيندي

مدير الوسائط والاتصالات

ايمانويل كابا

المدير الفني

Pascal BLIN

مدرب وطني لفريق السيدات

بيرجونا مبيمبا

Chairperson of the Referees Committee

رينيه لوزايا

Head/Director of the Referees Department

Antoine ENGANDZA

منسق الحكّام

رينيه لوزايا

منسق المباريات داخل الصالات

تشارلز أوتيندي

تصنيف الكونغو
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد الكونغو لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد الكونغو لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

PARIS, FRANCE - JULY 30: FIFA President Gianni Infantino and Congolese Football Association President Jean-Guy Blaise Mayolas pose for a photo with Olympic Games Paris 2024 official match ball during a meeting between FIFA and Congolese Football Association at FIFA's Paris office on July 30, 2024 in Paris, France. (Photo by Léo-Paul Ridet/FIFA)
الرئيس
رئيس اتحاد الكونغو لكرة القدم وجياني إنفانتينو يُناقشان تطوير كرة القدم في الكونغو
٣٠ يوليو ٢٠٢٤
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البطولات
البحث عن المجد المحلي قبل الاختبار العالمي
١٥ يناير ٢٠٢١
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البطولات
قرعة التصفيات الأفريقية تعد بالإثارة والتشويق
٢١ يناير ٢٠٢٠
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البطولات
صدامات عربية ساخنة والكاميرون تواجه كوت ديفوار
٢١ يناير ٢٠٢٠
Draw assistant Samuel Eto'o draws Cameroon in African Zone draw at the Preliminary Draw of the 2018 FIFA World Cup in Russia at The Konstantin Palace
البطولات
الأعين شاخصة على القرعة الأفريقية
١٩ يناير ٢٠٢٠
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