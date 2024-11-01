FIFA.com

الاتحادية الجزائرية لكرة القدم

الاتحادية الجزائرية لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.faf.dz

العنوان

Chemin Ahmed Ouaked,

BP 39,

16000 DELY-IBRAHIM, ALGIERS

Algeria

طرق التواصل

الهاتف: +213-21/984 307

البريد الإلكتروني:faffoot@yahoo.fr

فاكس: +213-21/984 308

التنظيم

الرئيس

Walid SADI

نائب الرئيس

El Amine MESLOUG

Nacer CHAREB

الأمين العام

Nadir BOUZENAD

أمين الصندوق

Djamil OULD AMMAR

مدير الوسائط والاتصالات

عبود صلاح-بي

المدير الفني

Ameur MANSOUL

مدرب وطني لفريق الرجال

Vladimir PETKOVIC

مدرب وطني لفريق السيدات

Farid BENSTITI

رئيس لجنة الحكام

Walid SADI

رئيس/مدير قسم الحكام

Mehdi ABID CHAREF

منسّق الحكام

Mehdi ABID CHAREF

منسق المباريات داخل الصالات

Abdelkader BOUTEIBA

تصنيف الجزائر
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

FIFA programme for Algerian Women's referees Oran
الاتحادات الأعضاء
الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (أكتوبر/تشرين الأول 2024)
١ نوفمبر ٢٠٢٤
Comoros celebrate victory during the 2025 Africa Cup of Nations Qualifiers match between Tunisia and Comoros at Hammadi Agrebi Stadium in Rades, Tunisia on 11 October 2024 ©Mehrez Toujani/BackpagePix
تصنيف الرجال
الأرجنتين تتشبث بالصدارة، وجزر القمر تواصل التقدم
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤
SEOUL, SOUTH KOREA - SEPTEMBER 21: A view of the action during the Seoul 2024 Homeless World Cup at Hanyang University on September 21, 2024 in Seoul, South Korea. (Photo courtesy of Homeless World Cup)
الاتحادات الأعضاء
الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (سبتمبر/أيلول 2024)
٣ أكتوبر ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 26: Muhammad Nurikhwan Bin Othman of Brunei Darussalam celebrates after the team's victory during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Vanuatu and Brunei Darussalam at King Abdullah Sports City on March 26, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
تصنيف الرجال
بروناي وساموا تحققان قفزة نوعية وسان مارينو تحلق عالياً
١٩ سبتمبر ٢٠٢٤
MEDELLÍN, COLOMBIA - AUGUST 17: A view during Football Festivals: Women’s Football Campaign – FIFA U-20 Women's World Cup Colombia 2024™ in Medellin, on August 24, 2024 in Bogotá, Colombia. (Photo courtesy of FCF)
الاتحادات الأعضاء
الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (أغسطس/آب 2024)
٢ سبتمبر ٢٠٢٤
Cookie Settings