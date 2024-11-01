الاتحادية الجزائرية لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.faf.dz
العنوان
Chemin Ahmed Ouaked,
BP 39,
16000 DELY-IBRAHIM, ALGIERS
Algeria
طرق التواصل
الهاتف: +213-21/984 307
البريد الإلكتروني:faffoot@yahoo.fr
فاكس: +213-21/984 308
التنظيم
الرئيس
Walid SADI
نائب الرئيس
El Amine MESLOUG
Nacer CHAREB
الأمين العام
Nadir BOUZENAD
أمين الصندوق
Djamil OULD AMMAR
مدير الوسائط والاتصالات
عبود صلاح-بي
المدير الفني
Ameur MANSOUL
مدرب وطني لفريق الرجال
Vladimir PETKOVIC
مدرب وطني لفريق السيدات
Farid BENSTITI
رئيس لجنة الحكام
Walid SADI
رئيس/مدير قسم الحكام
Mehdi ABID CHAREF
منسّق الحكام
Mehdi ABID CHAREF
منسق المباريات داخل الصالات
Abdelkader BOUTEIBA
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