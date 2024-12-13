FIFA.com

اتحاد زامبيا لكرة القدم

اتحاد زامبيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.faz.co.zm

العنوان

Football House,

Alick Nkhata Road,

Long Acres,

P.O. Box 34751,

LUSAKA

Zambia

طرق التواصل

الهاتف: +260-211/250 940

البريد الإلكتروني:generalsecretary@faz.co.zm

فاكس: +260-211/250 946

التنظيم

الرئيس

أندرو كامانجا

نائب الرئيس

جوستين مومبا

الأمين العام

Reuben KAMANGA

أمين الصندوق

أوينس بونتيلي

مدير الوسائط والاتصالات

سيدني مونغالا

المدير الفني

ليسون زولو

مدرب وطني لفريق الرجال

Avram GRANT

مدربة المنتخب الوطني للسيدات

Nora HAEUPTLE

رئيس لجنة الحكام

Chrispin KAMUNA

رئيس/مدير قسم الحكام

Derrick KAFULI

منسّق الحكام

Derrick KAFULI

منسق المباريات داخل الصالات

جوليو تشيلوبا

تصنيف زامبيا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد زامبيا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد زامبيا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

NASHVILLE, TENNESSEE - OCTOBER 27: Lynn Williams #6, Emma Sears #26, and Mallory Swanson #9 of United States celebrate after a goal during the second half of the match between USA and Iceland at GEODIS Park on October 27, 2024 in Nashville, Tennessee. (Photo by Johnnie Izquierdo/Getty Images)
تصنيف السيدات
تغيير على المنصة وثبات في القمة
١٣ ديسمبر ٢٠٢٤
MONTEVIDEO, URUGUAY - NOVEMBER 28: FIFA U17 Women's World Cup Trophy is pictured during the FIFA U-17 Women's World Cup Uruguay 2018 on November 28, 2018 in Montevideo, Uruguay. (Photo by Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
تأكيد قوائم الفرق المشاركة في كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان 2024™
٩ أكتوبر ٢٠٢٤
TOPSHOT - US' midfielder #03 Korbin Albert celebrates with teammates after scoring her team's second goal during the women's group B football match between Australia and the USA of the Paris 2024 Olympic Games at the Marseille Stadium in Marseille on July 31, 2024. (Photo by Pascal GUYOT / AFP) (Photo by PASCAL GUYOT/AFP via Getty Images)
تصنيف السيدات
سيدات الولايات المتحدة يستعدن صدارة العرش
١٦ أغسطس ٢٠٢٤
DOHA, QATAR - JANUARY 31: Referees take part in a practical session during the FIFA Women's World Cup Referees Seminar II on January 31, 2023 in Doha, Qatar. (Photo by Francois Nel - FIFA/FIFA via Getty Images)
التحكيم
الحَكَمة الزامبية ديانا شيكوتيشا: سيكون بوسعي القول إني حققتُ كل أحلامي تقريباً
٢٤ يوليو ٢٠٢٤
This photograph shows the Olympic Rings displayed at the construction site of the Eiffel Tower Stadium for the upcoming Paris 2024 Olympics and Paralympic Games which will host the Beach Volleyball and men's Blind Football competitions, at the Champ-De-Mars in Paris on July 10, 2024. The Champ de Mars and the Trocadero, located on either side of the Eiffel Tower, will host several events of the Paris Olympic and Paralympic Games, on July 10, 2024. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP) (Photo by DIMITAR DILKOFF/AFP via Getty Images)
البطولات
الكشف عن القوائم الرسمية للمنتخبات المشاركة في باريس 2024
١١ يوليو ٢٠٢٤
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