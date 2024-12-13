اتحاد زامبيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.faz.co.zm
العنوان
Football House,
Alick Nkhata Road,
Long Acres,
P.O. Box 34751,
LUSAKA
Zambia
طرق التواصل
الهاتف: +260-211/250 940
البريد الإلكتروني:generalsecretary@faz.co.zm
فاكس: +260-211/250 946
التنظيم
الرئيس
أندرو كامانجا
نائب الرئيس
جوستين مومبا
الأمين العام
Reuben KAMANGA
أمين الصندوق
أوينس بونتيلي
مدير الوسائط والاتصالات
سيدني مونغالا
المدير الفني
ليسون زولو
مدرب وطني لفريق الرجال
Avram GRANT
مدربة المنتخب الوطني للسيدات
Nora HAEUPTLE
رئيس لجنة الحكام
Chrispin KAMUNA
رئيس/مدير قسم الحكام
Derrick KAFULI
منسّق الحكام
Derrick KAFULI
منسق المباريات داخل الصالات
جوليو تشيلوبا
أحدث المواضيع من اتحاد زامبيا لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
المنظمة
تأكيد قوائم الفرق المشاركة في كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان 2024™
٩ أكتوبر ٢٠٢٤