اتحاد رواندا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.ferwafa.rw
العنوان
Boîte postale 2000,
KIGALI
Rwanda
طرق التواصل
الهاتف: +250/518 525
البريد الإلكتروني:ferwafa@yahoo.fr
فاكس: +250/518 523
التنظيم
الرئيس
Alphonse MUNYANTWALI
نائب الرئيس
Mugisha RICHARD
مارسيل هابياريمانا
الأمين العام
Kalisa ADOLPHE
أمين الصندوق
أبولينايري مبيليكاني
مدير الوسائط والاتصالات
ثابيت هابييزا
المدير الفني
جيرارد بوشير
مدرب وطني لفريق الرجال
Torsten SPITTLER
مدرب وطني لفريق السيدات
Theogenie MUKAMUSONERA
رئيس لجنة الحكام
Louis HAKIZIMANA
Head/Director of the Referees Department
Ambroise HAKIZIMANA
منسق الحكّام
Ambroise HAKIZIMANA
أحدث المواضيع من اتحاد رواندا لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
الاتحادات الأعضاء
FIFA يعقد ورشة عمل رائدة للاتحادات الأعضاء الأفريقية حول إنشاء المحتوى الرقمي
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣