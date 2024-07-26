FIFA.com

اتحاد رواندا لكرة القدم

اتحاد رواندا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.ferwafa.rw

العنوان

Boîte postale 2000,

KIGALI

Rwanda

طرق التواصل

الهاتف: +250/518 525

البريد الإلكتروني:ferwafa@yahoo.fr

فاكس: +250/518 523

التنظيم

الرئيس

Alphonse MUNYANTWALI

نائب الرئيس

Mugisha RICHARD

مارسيل هابياريمانا

الأمين العام

Kalisa ADOLPHE

أمين الصندوق

أبولينايري مبيليكاني

مدير الوسائط والاتصالات

ثابيت هابييزا

المدير الفني

جيرارد بوشير

مدرب وطني لفريق الرجال

Torsten SPITTLER

مدرب وطني لفريق السيدات

Theogenie MUKAMUSONERA

رئيس لجنة الحكام

Louis HAKIZIMANA

Head/Director of the Referees Department

Ambroise HAKIZIMANA

منسق الحكّام

Ambroise HAKIZIMANA

تصنيف رواندا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد رواندا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد رواندا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

PARIS, FRANCE - JULY 26: FIFA President Gianni Infantino and President of the Republic of Rwanda Paul Kagame pose for a photo with a football at FIFA's Paris office on July 26, 2024 in Paris, France. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
الرئيس الرواندي بول كاغامي يزور جياني إنفانتينو في باريس
٢٦ يوليو ٢٠٢٤
CAF Capacity Building Workshop taking place in Cairo.
كرة القدم للسيدات
ندوة تركز على بناء القدرات الكروية وتمكين السيدات في أفريقيا
١٥ مارس ٢٠٢٤
KIGALI, RWANDA - MARCH 14: FIFA Football for Schools as part of the 73rd FIFA Congress at Gitagata Rehabilitation Center, Bugasera on March 14, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Brendan Moran - FIFA/FIFA via Sportsfile)
المنظمة
الحصيلة السنوية: برنامج كرة القدم للمدارس يُنهي عام 2023 على إيقاع النجاحات
٧ يناير ٢٠٢٤
KIGALI, RWANDA - DECEMBER 19: FIFA Digital Marketing Workshop Kigali - Day 2 on December 19, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by FIFA)
الاتحادات الأعضاء
FIFA يعقد ورشة عمل رائدة للاتحادات الأعضاء الأفريقية حول إنشاء المحتوى الرقمي
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣
KIGALI,RWANDA - NOVEMBER 28: A group photo during the Financial Governance Workshop Kigali, Day 1 on November 28, 2023 in Kigali,Rwanda. (Photo by Logan Aimable/FIFA)
تطوير كرة القدم
الاتحادات الأفريقية الأعضاء تشارك في ورشة عمل حول الحوكمة المالية في رواندا
٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣
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