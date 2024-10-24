الاتحاد الكاميروني لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fecafoot-officiel.com
العنوان
Avenue du 27 aout 1940,Tsinga - Yaoundé,
Boîte postale 1116,
00237 YAOUNDE
Cameroon
طرق التواصل
الهاتف: +237/2221 0012
البريد الإلكتروني:conatct@fecafoot.org
فاكس: +237/2221 6662
التنظيم
الرئيس
صامويل إيتو
نائب الرئيس
سيلين إكو
الأمين العام
Isaac MANDONG
مدير الوسائط والاتصالات
لاورينس فوتسو
المدير الفني
Engelbert MBARGA
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Marc BRYS
مدرب المنتخب الوطني للسيدات
Jean-Baptiste BISSECK
رئيس لجنة الحكام
Stephane FOKO
رئيس/مدير قسم الحكام
Jean-Marie WAM
منسّق الحكام
Jean-Marie WAM
أحدث المواضيع من الاتحاد الكاميروني لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
المنظمة
تأكيد لوائح المنتخبات المشاركة في كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا 2024 FIFA™
٢٦ أغسطس ٢٠٢٤