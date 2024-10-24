FIFA.com

الاتحاد الكاميروني لكرة القدم

الاتحاد الكاميروني لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fecafoot-officiel.com

العنوان

Avenue du 27 aout 1940,Tsinga - Yaoundé,

Boîte postale 1116,

00237 YAOUNDE

Cameroon

طرق التواصل

الهاتف: +237/2221 0012

البريد الإلكتروني:conatct@fecafoot.org

فاكس: +237/2221 6662

التنظيم

الرئيس

صامويل إيتو

نائب الرئيس

سيلين إكو

الأمين العام

Isaac MANDONG

مدير الوسائط والاتصالات

لاورينس فوتسو

المدير الفني

Engelbert MBARGA

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Marc BRYS

مدرب المنتخب الوطني للسيدات

Jean-Baptiste BISSECK

رئيس لجنة الحكام

Stephane FOKO

رئيس/مدير قسم الحكام

Jean-Marie WAM

منسّق الحكام

Jean-Marie WAM

تصنيف الكاميرون
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من الاتحاد الكاميروني لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد الكاميروني لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Comoros celebrate victory during the 2025 Africa Cup of Nations Qualifiers match between Tunisia and Comoros at Hammadi Agrebi Stadium in Rades, Tunisia on 11 October 2024 ©Mehrez Toujani/BackpagePix
تصنيف الرجال
الأرجنتين تتشبث بالصدارة، وجزر القمر تواصل التقدم
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - SEPTEMBER 6: Day 5 of the FIFA Talent Coach Programme Workshop at Home of FIFA on September 6, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Kurt Schorrer - foto-net/FIFA)
الهيئات القضائية
لجنة FIFA التأديبية تفرض عقوبة على صامويل إيتو
٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤
PERTH, AUSTRALIA - AUGUST 03: The shirt of Linda Caicedo is seen in the Colombia dressing room prior to the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Group H match between Morocco and Colombia at Perth Rectangular Stadium on August 03, 2023 in Perth / Boorloo, Australia. (Photo by Alex Grimm - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
تأكيد لوائح المنتخبات المشاركة في كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا 2024 FIFA™
٢٦ أغسطس ٢٠٢٤
FIFA President Gianni Infantino during the funeral service of former CAF President Issa Hayatou in Garoua, Cameroon on 16 August 2024 ©Achille Ndomo Tsanga/BackpagePix
الرئيس
إنفانتينو مادحاً الراحل عيسى حياتو: إنه سفير كرة القدم في العالم
١٦ أغسطس ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - OCTOBER 14: FIFA Council member Issa Hayatou poses during a Portrait session at the FIFA headquaters on October 14, 2016 in Zurich, Switzerland. (Photo by Alexander Hassenstein - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
جياني إنفانتينو في وداع رئيس FIFA المؤقت السابق عيسى حياتو
٨ أغسطس ٢٠٢٤
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