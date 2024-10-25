اتحاد بوتسوانا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.bfa.co.bw
العنوان
Plot 73281,
Behind National Stadium,
P.O. Box 1396,
GABORONE
Botswana
طرق التواصل
الهاتف: +267/390 0279
البريد الإلكتروني:bfa@bfa.co.bw
فاكس: +267/390 0280
التنظيم
الرئيس
Oabile BABITSENG
نائب الرئيس
Maokaneng BONTSHETSE
Tebogo Tico KAMATI
الأمين العام
مفولو مفولو
أمين الصندوق
دافيد كاندجيي
مدير الوسائط والاتصالات
فاكاميلي كراي
المدير الفني
Kaelo KAELO
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Morena RAMOREBOLI
مدرب وطني لفريق السيدات
Alex MALETE
رئيس لجنة الحكام
Lekgotla JOHANNES
Head/Director of the Referees Department
فوديسو راسيتسوجا
منسق الحكّام
فوديسو راسيتسوجا
أحدث المواضيع من اتحاد بوتسوانا لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
تصنيف الرجال
دعم FIFA يدفع منتخبات بوتسوانا، جزر القمر وأنغولا إلى تسلق المراتب في التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤