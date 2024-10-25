FIFA.com

اتحاد بوتسوانا لكرة القدم

اتحاد بوتسوانا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.bfa.co.bw

العنوان

Plot 73281,

Behind National Stadium,

P.O. Box 1396,

GABORONE

Botswana

طرق التواصل

الهاتف: +267/390 0279

البريد الإلكتروني:bfa@bfa.co.bw

فاكس: +267/390 0280

التنظيم

الرئيس

Oabile BABITSENG

نائب الرئيس

Maokaneng BONTSHETSE

Tebogo Tico KAMATI

الأمين العام

مفولو مفولو

أمين الصندوق

دافيد كاندجيي

مدير الوسائط والاتصالات

فاكاميلي كراي

المدير الفني

Kaelo KAELO

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Morena RAMOREBOLI

مدرب وطني لفريق السيدات

Alex MALETE

رئيس لجنة الحكام

Lekgotla JOHANNES

Head/Director of the Referees Department

فوديسو راسيتسوجا

منسق الحكّام

فوديسو راسيتسوجا

تصنيف بتسوانا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد بوتسوانا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد بوتسوانا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Botswana's players pose for a team photo during the 2025 CAF Africa Cup of Nations (CAN) group C football match between Botswana and Egypt at Francistown Stadium in Francistown on September 10, 2024. (Photo by Monirul Bhuiyan / AFP) (Photo by MONIRUL BHUIYAN/AFP via Getty Images)
تصنيف الرجال
دعم FIFA يدفع منتخبات بوتسوانا، جزر القمر وأنغولا إلى تسلق المراتب في التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤
Comoros celebrate victory during the 2025 Africa Cup of Nations Qualifiers match between Tunisia and Comoros at Hammadi Agrebi Stadium in Rades, Tunisia on 11 October 2024 ©Mehrez Toujani/BackpagePix
تصنيف الرجال
الأرجنتين تتشبث بالصدارة، وجزر القمر تواصل التقدم
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤
ADDIS ABABA, ETHIOPIA - OCTOBER 22: FIFA President Gianni Infantino meets with Botswana Football Association President Tariq Babitseng after the 46th CAF Ordinary General Assembly on October 22, 2024 in Addis Ababa, Ethiopia. (Photo by Ephrem Feleke Birhane/FIFA)
الرئيس
لقاء يجمع جياني إنفانتينو برئيس اتحاد بوتسوانا لكرة القدم
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤
PARIS, FRANCE - JULY 29: FIFA President Gianni Infantino and Botswana Football Association (BFA) President Maclean Letshwiti pose for a photo with an Olympic Games Paris 2024 official match ball after a meeting between FIFA and BFA at FIFA's Paris office on July 29, 2024 in Paris, France. (Photo by Léo-Paul Ridet/FIFA)
الرئيس
مناقشات حول مواضيع تطوير كرة القدم مع رئيس اتحاد بوتسوانا لكرة القدم
٢٩ يوليو ٢٠٢٤
Angola celebrate winning the COSAFA Cup 2024
المنظمة
برنامج FIFA Forward يساعد بلدان COSAFA في الحفاظ على زخمها
١٠ يوليو ٢٠٢٤
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