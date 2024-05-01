FIFA.com

اتحاد تنزانيا لكرة القدم

اتحاد تنزانيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.tff.or.tz

العنوان

Karume Memorial Stadium,

Uhuru/Shauri Moyo Road,

Ilala,

P.O. Box 1574,

DAR-ES-SALAAM

Tanzania

طرق التواصل

الهاتف: +255-755/264 181

البريد الإلكتروني:tanfootball@tff.or.tz

فاكس: +255-222/861 815

التنظيم

الرئيس

والاس كاريا

نائب الرئيس

أثوماني ناملاني

الأمين العام

كيدو ويلفريد

أمين الصندوق

دانيال مسانجي

مدير الوسائط والاتصالات

بونيفاس وامبرا

المدير الفني

اوسكار ميرامبو

مدرب وطني لفريق الرجال

Hemed MOROCCO

مدربة المنتخب الوطني للسيدات

Hilda MASANCHE

رئيس لجنة الحكام

Hamdoui NASSOR

رئيس/مدير قسم الحكام

Leslie LIUNDA

منسّق الحكام

Leslie LIUNDA

منسق المباريات داخل الصالات

كايوني صانداي

تصنيف تنزانيا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد تنزانيا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد تنزانيا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

FIFA Football for Schools in Tanzania
الاتحادات الأعضاء
الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (أبريل/نيسان 2024)
١ مايو ٢٠٢٤
BARCELONA, SPAIN - MARCH 12: Sergi Roberto of FC Barcelona celebrates after Robert Lewandowski of FC Barcelona (not pictured) scores his team's third goal during the UEFA Champions League 2023/24 round of 16 second leg match between FC Barcelona and SSC Napoli at Estadi Olimpic Lluis Companys on March 12, 2024 in Barcelona, Spain. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)
المنظمة
برشلونة يخوض معركة حاسمة في سباق التأهل لبطولة Mundial de Clubes FIFA 25™
٢٩ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: Ryan Mendes of Cabo Verde celebrates scoring his team's first goal during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Cabo Verde and Guyana at Prince Abdullah Al Faisal Stadium on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Mohammed Almana - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
مدير قسم الاتحادات الأفريقية: سلسلة FIFA™ خطوة عظيمة لكرة القدم في القارة
٢٧ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 25: Players of Guinea pose for a team photograph after the team's victory during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Guinea and Bermuda at King Abdullah Sports City on March 25, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
بوليفيا تختم سلسلة FIFA بفوز على أندورا وإفريقيا الوسطى وغينيا يؤكدان علو كعبهما
٢٥ مارس ٢٠٢٤
ALGIERS, ALGERIA - MARCH 22: Amine Ferid Ghouiri of Algeria (R) celebrates with teammate Fares Chaibi after scoring their team's first goal during the FIFA Series 2024 Algeria match between Algeria and Bolivia at Nelson Mandela Stadium on March 22, 2024 in Algiers, Algeria. (Photo by Richard Pelham - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
الجزائر ومصر يحققان الانتصار وفوز كبير لأفريقيا الوسطى
٢٢ مارس ٢٠٢٤
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