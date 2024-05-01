اتحاد تنزانيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.tff.or.tz
العنوان
Karume Memorial Stadium,
Uhuru/Shauri Moyo Road,
Ilala,
P.O. Box 1574,
DAR-ES-SALAAM
Tanzania
طرق التواصل
الهاتف: +255-755/264 181
البريد الإلكتروني:tanfootball@tff.or.tz
فاكس: +255-222/861 815
التنظيم
الرئيس
والاس كاريا
نائب الرئيس
أثوماني ناملاني
الأمين العام
كيدو ويلفريد
أمين الصندوق
دانيال مسانجي
مدير الوسائط والاتصالات
بونيفاس وامبرا
المدير الفني
اوسكار ميرامبو
مدرب وطني لفريق الرجال
Hemed MOROCCO
مدربة المنتخب الوطني للسيدات
Hilda MASANCHE
رئيس لجنة الحكام
Hamdoui NASSOR
رئيس/مدير قسم الحكام
Leslie LIUNDA
منسّق الحكام
Leslie LIUNDA
منسق المباريات داخل الصالات
كايوني صانداي
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