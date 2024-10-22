اتحاد إثيوبيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.ethiopiaff.org
العنوان
Addis Ababa Stadium,
P.O. Box 1080,
1000 ADDIS ABEBA
Ethiopia
طرق التواصل
الهاتف: +251-11/515 6205
البريد الإلكتروني:ethiopianfootballfederation@gmail.com
فاكس: +251-11/551 5899
التنظيم
الرئيس
إساياس جيرا بوشو
نائب الرئيس
داجني كيبيدي
الأمين العام
باهيرو تيلاهون ليمينه
أمين الصندوق
Nebiyou Demissie ABEBE
مدير الوسائط والاتصالات
Abrham Gebremariam ABAWA
المدير الفني
Getachew KINATI
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Mesay TEFERI
مدرب المنتخب الوطني للسيدات
Yosef GEBREWOLD
رئيس لجنة الحكام
Tebabal SHEWANGZAW
رئيس/مدير قسم الحكام
Misganaw MULUGETA
منسّق الحكام
Misganaw MULUGETA
أحدث المواضيع من اتحاد إثيوبيا لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
الرئيس
رئيس FIFA يؤكد أن الوقت قد حان لجعل كرة القدم للأندية عالمية خلال اجتماع الجمعية العادية لـCAF
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤
الاتحادات الأعضاء
FIFA يعقد ورشة عمل رائدة للاتحادات الأعضاء الأفريقية حول إنشاء المحتوى الرقمي
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣
المنظمة
الأمينة العامة تشيد "بالالتزام تجاه الشباب" مع إطلاق برنامج FIFA Football for Schools في إثيوبيا
١٧ نوفمبر ٢٠٢٣