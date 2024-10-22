FIFA.com

اتحاد إثيوبيا لكرة القدم

اتحاد إثيوبيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.ethiopiaff.org

العنوان

Addis Ababa Stadium,

P.O. Box 1080,

1000 ADDIS ABEBA

Ethiopia

طرق التواصل

الهاتف: +251-11/515 6205

البريد الإلكتروني:ethiopianfootballfederation@gmail.com

فاكس: +251-11/551 5899

التنظيم

الرئيس

إساياس جيرا بوشو

نائب الرئيس

داجني كيبيدي

الأمين العام

باهيرو تيلاهون ليمينه

أمين الصندوق

Nebiyou Demissie ABEBE

مدير الوسائط والاتصالات

Abrham Gebremariam ABAWA

المدير الفني

Getachew KINATI

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Mesay TEFERI

مدرب المنتخب الوطني للسيدات

Yosef GEBREWOLD

رئيس لجنة الحكام

Tebabal SHEWANGZAW

رئيس/مدير قسم الحكام

Misganaw MULUGETA

منسّق الحكام

Misganaw MULUGETA

تصنيف إثيوبيا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد إثيوبيا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد إثيوبيا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

ADDIS ABABA, ETHIOPIA - OCTOBER 22: FIFA President Gianni Infantino speaks during the 46th CAF Ordinary General Assembly on October 22, 2024 in Addis Ababa, Ethiopia. (Photo by Ephrem Feleke Birhane/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA يؤكد أن الوقت قد حان لجعل كرة القدم للأندية عالمية خلال اجتماع الجمعية العادية لـCAF
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤
KIGALI, RWANDA - MARCH 14: FIFA Football for Schools as part of the 73rd FIFA Congress at Gitagata Rehabilitation Center, Bugasera on March 14, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Brendan Moran - FIFA/FIFA via Sportsfile)
المنظمة
الحصيلة السنوية: برنامج كرة القدم للمدارس يُنهي عام 2023 على إيقاع النجاحات
٧ يناير ٢٠٢٤
KIGALI, RWANDA - DECEMBER 19: FIFA Digital Marketing Workshop Kigali - Day 2 on December 19, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by FIFA)
الاتحادات الأعضاء
FIFA يعقد ورشة عمل رائدة للاتحادات الأعضاء الأفريقية حول إنشاء المحتوى الرقمي
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣
ADDIS ABABA, ETHIOPIA - NOVEMBER 15: Secretary General of FIFA, Fatma Samoura, partakes in a group photo at a FIFA Football For Schools event on November 15, 2023 in Addis Ababa, Ethiopia. (Luke Dray - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
الأمينة العامة تشيد "بالالتزام تجاه الشباب" مع إطلاق برنامج FIFA Football for Schools في إثيوبيا
١٧ نوفمبر ٢٠٢٣
FIFA Secretary General Fatma Samoura in Ethiopia. Photo: Ethiopian Football Federation
المنظمة
الأمين العام لـ FIFA تتعهد بدعم كرة القدم للشباب في إثيوبيا
٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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