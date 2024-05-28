اتحاد جمهورية الكونغو الديمقراطية لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fecofa.cd
العنوان
31,
avenue de la Justice c/Gombe,
Boîte postale 1284,
1 KINSHASA
Congo DR
طرق التواصل
الهاتف: +243-89/812 4682
البريد الإلكتروني:secretariat@fecofa.cd
التنظيم
رئيس لجنة التسوية
Dieudonne SAMBI
نائب الرئيس
Guy KABEYA
الأمين العام
Innocent KIBUNDULU
مدير الوسائط والاتصالات
Jerry ANGENGWA
المدير الفني
ميدارد لوسادوسو
مدرب وطني لفريق الرجال
سيباسيتيان ديسابر
مدرب وطني لفريق السيدات
Papy KIMOTO
Chairperson of the Referees Committee
Hatari Malau MWARABU
Head/Director of the Referees Department
Genevieve LUKUSA
منسق الحكّام
Genevieve LUKUSA
منسق المباريات داخل الصالات
ماكسانس لاندو
أحدث المواضيع من اتحاد جمهورية الكونغو الديمقراطية لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
التأثير الاجتماعي
المساواة بين الجنسين محور برنامج الرياضة لتمكين المرأة المشترك بين FIFA والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي
٢٨ مايو ٢٠٢٤