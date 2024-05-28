FIFA.com

اتحاد جمهورية الكونغو الديمقراطية لكرة القدم

اتحاد جمهورية الكونغو الديمقراطية لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fecofa.cd

العنوان

31,

avenue de la Justice c/Gombe,

Boîte postale 1284,

1 KINSHASA

Congo DR

طرق التواصل

الهاتف: +243-89/812 4682

البريد الإلكتروني:secretariat@fecofa.cd

التنظيم

رئيس لجنة التسوية

Dieudonne SAMBI

نائب الرئيس

Guy KABEYA

الأمين العام

Innocent KIBUNDULU

مدير الوسائط والاتصالات

Jerry ANGENGWA

المدير الفني

ميدارد لوسادوسو

مدرب وطني لفريق الرجال

سيباسيتيان ديسابر

مدرب وطني لفريق السيدات

Papy KIMOTO

Chairperson of the Referees Committee

Hatari Malau MWARABU

Head/Director of the Referees Department

Genevieve LUKUSA

منسق الحكّام

Genevieve LUKUSA

منسق المباريات داخل الصالات

ماكسانس لاندو

تصنيف جمهورية الكونغو الديمقراطية
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد جمهورية الكونغو الديمقراطية لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد جمهورية الكونغو الديمقراطية لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Anahat for Change Foundation (India)
التأثير الاجتماعي
المساواة بين الجنسين محور برنامج الرياضة لتمكين المرأة المشترك بين FIFA والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي
٢٨ مايو ٢٠٢٤
KIGALI, RWANDA - DECEMBER 19: FIFA Digital Marketing Workshop Kigali - Day 2 on December 19, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by FIFA)
الاتحادات الأعضاء
مهارات إنشاء المحتوى الرقمي محور ورشة العمل الافتراضية الأفريقية
٢٤ مايو ٢٠٢٤
MONTERREY, MEXICO - APRIL 09: Diego Rossi of Columbus Crew celebrates after scoring the team's first penalty during the CONCACAF Champions Cup 2024 quarterfinals second leg between Tigres and Columbus Crew at Universitario Stadium on April 9, 2024 in Monterrey, Mexico. (Photo by Azael Rodriguez/Getty Images)
المنظمة
احتدام التنافس على التأهل إلى كأس العالم الأندية بين ثلاثي كونكاكاف
٢٢ أبريل ٢٠٢٤
BARCELONA, SPAIN - MARCH 12: Sergi Roberto of FC Barcelona celebrates after Robert Lewandowski of FC Barcelona (not pictured) scores his team's third goal during the UEFA Champions League 2023/24 round of 16 second leg match between FC Barcelona and SSC Napoli at Estadi Olimpic Lluis Companys on March 12, 2024 in Barcelona, Spain. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)
المنظمة
برشلونة يخوض معركة حاسمة في سباق التأهل لبطولة Mundial de Clubes FIFA 25™
٢٩ مارس ٢٠٢٤
This picture taken on May 30, 2015 shows a sign at the World football governing body FIFA's headquarters in Zurich. AFP PHOTO / FABRICE COFFRINI (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP) (Photo by FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images)
لجنة الأخلاقيات
الغرفة القضائية التابعة للجنة الأخلاقيات المستقلة تُوقف مدرب شباب سابق لمدة 20 عاماً بعد إدانته بالاعتداء الجنسي
٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣
Cookie Settings