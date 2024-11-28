اتحاد النيجر لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fenifoot.football
العنوان
Avenue François Mitterrand,
Boîte postale 10299,
10299 NIAMEY
Niger
طرق التواصل
الهاتف: +227/2072 4575
البريد الإلكتروني:info@fenifoot.football
التنظيم
الرئيس
حميدو جبريلا
نائب الرئيس
Issaka ADAMOU
أمادو حضري
ابراهيم ساني
الأمين العام
موموني أمادو
أمين الصندوق
Souley MAHAMADOU
المسؤول الإعلامي
عبدال أبوبكاري
المدير الفني
الحسيني ساجايري
مدرب وطني لفريق الرجال
Ezzaki BADOU
مدرب وطني لفريق السيدات
علي مامادو
رئيس لجنة الحكام
أمادو حضري
Head/Director of the Referees Department
Gomno DAOUDA
منسّق الحكام
بوريمة عتامة
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كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
قطر ٢٠٢٢: الجولة الثالثة من الدور الثاني من التصفيات الأفريقية
٨ أكتوبر ٢٠٢١