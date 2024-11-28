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اتحاد النيجر لكرة القدم

اتحاد النيجر لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fenifoot.football

العنوان

Avenue François Mitterrand,

Boîte postale 10299,

10299 NIAMEY

Niger

طرق التواصل

الهاتف: +227/2072 4575

البريد الإلكتروني:info@fenifoot.football

التنظيم

الرئيس

حميدو جبريلا

نائب الرئيس

Issaka ADAMOU

أمادو حضري

ابراهيم ساني

الأمين العام

موموني أمادو

أمين الصندوق

Souley MAHAMADOU

المسؤول الإعلامي

عبدال أبوبكاري

المدير الفني

الحسيني ساجايري

مدرب وطني لفريق الرجال

Ezzaki BADOU

مدرب وطني لفريق السيدات

علي مامادو

رئيس لجنة الحكام

أمادو حضري

Head/Director of the Referees Department

Gomno DAOUDA

منسّق الحكام

بوريمة عتامة

تصنيف النيجر
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد النيجر لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد النيجر لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Oumar Sako of Niger (L) celebrates goal with teammate Boubacar Djibrill Goumey during the 2025 Africa Cup of Nations Qualifiers match between Niger and Ghana at Stade Municipal de Berkane in Berkane, Morocco on 9 September 2024 ©Nabil Ramdani/BackpagePix
تصنيف الرجال
تقلص الفارق في المراكز الأولى والنيجر يعود بقوة
٢٨ نوفمبر ٢٠٢٤
FRANCE, PARIS - SEPTEMBER 27: FIFA President Gianni Infantino and Niger Football Association President Hamidou Djibrilla Hima during a meeting at FIFA Paris Offices on September 28, 2022 in Paris, France. (Photo by Léo-Paul Ridet - FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA يقبل دعوة النيجر
٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢
Mohamed Zubya of Libya gets past Akram Tawfik of Egypt challenge during the Qatar 2022 FIFA World Cup qualifier between Egypt and Libya held at Borg El Arab Stadium in Borg El Arab, Egypt on 8 October 2021 © BackpagePix
Said Al-Wensh of Egypt and Mohamed Soula of Libya challenge for possession during the Qatar 2022 FIFA World Cup qualifier between Egypt and Libya held at Borg El Arab Stadium in Borg El Arab, Egypt on 8 October 2021 © BackpagePix
Omar Marmoush of Egypt celebrates scoring the opening goal during the Qatar 2022 FIFA World Cup qualifier between Egypt and Libya held at Borg El Arab Stadium in Borg El Arab, Egypt on 8 October 2021 © BackpagePix
Ismael Bennacer of Algeria on the attack during the Qatar 2022 FIFA World Cup qualifier between Algeria and Niger held at Mustapha Tchaker Stadium in Blida, Algeria on 8 October 2021 © BackpagePix
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كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
قطر ٢٠٢٢: الجولة الثالثة من الدور الثاني من التصفيات الأفريقية
٨ أكتوبر ٢٠٢١
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البطولات
البحث عن المجد المحلي قبل الاختبار العالمي
١٥ يناير ٢٠٢١
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البطولات
كافالي يحلم بتأهل تاريخي إلى كأس العالم
٢١ أكتوبر ٢٠٢٠
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