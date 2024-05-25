FIFA.com

اتحاد جيبوتي لكرة القدم

اتحاد جيبوتي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fdf.dj

العنوان

Centre Technique National,

Boîte postale 2694,

DJIBOUTI

Djibouti

طرق التواصل

الهاتف: +253/21 35 35 99

البريد الإلكتروني:federationfootballfdf1979@gmail.com

فاكس: +253/21 35 35 88

التنظيم

الرئيس

سليمان حسن وابري

نائب الرئيس

محمد يونس

الأمين العام

Mahdi MOUMIN

أمين الصندوق

علي حاريد

المدير الفني

محمد عفاسيح

مدرب وطني لفريق الرجال

عبدالرحمن أوكي

مدرب وطني لفريق السيدات

سامي سمايلي

رئيس لجنة الحكام

Houssein ALI

رئيس/مدير قسم الحكام

محمد مؤمن علي

منسّق الحكام

محمد مؤمن علي

تصنيف جيبوتي
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد جيبوتي لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد جيبوتي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

PARIS, FRANCE - APRIL 24: FIFA President Gianni Infantino and AFD Chief Executive Officer Rémy Rioux during the Signing of the Renewal of the Memorandum of Understanding between FIFA and AFD on April 24, 2024 in Paris, France. (Photo by Philippe Barbosa/FIFA)
المنظمة
FIFA والوكالة الفرنسية للتنمية يجدّدان اتفاقية لتعزيز الوصول إلى الرياضة والمساواة بين الجنسين والتعليم من خلال كرة القدم
٢٥ مايو ٢٠٢٤
FIFA Football for Schools in Tanzania
الاتحادات الأعضاء
الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (أبريل/نيسان 2024)
١ مايو ٢٠٢٤
KIGALI, RWANDA - DECEMBER 19: FIFA Digital Marketing Workshop Kigali - Day 2 on December 19, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by FIFA)
الاتحادات الأعضاء
FIFA يعقد ورشة عمل رائدة للاتحادات الأعضاء الأفريقية حول إنشاء المحتوى الرقمي
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣
General view of FIFA/AFD : Inclusive academies - Djibouti
تطوير كرة القدم
اختيار موريتانيا ومالاوي وجيبوتي لبرنامج أكاديميات كرة القدم الشاملة بدعم من FIFA والوكالة الفرنسية للتنمية
٨ يونيو ٢٠٢٣
BELIZE CITY, BELIZE - AUGUST 17: FIFA Technical Consultant Juan Pablo Ángel poses with attendees for a group photo during Football for Schools at Princess Ramada Hotel on August 17, 2022 in Belize City, Belize. (Photo by Ivan Valencia/FIFA)
المنظمة
2022، عام من التعلم مع Football for Schools
٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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