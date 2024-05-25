اتحاد جيبوتي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fdf.dj
العنوان
Centre Technique National,
Boîte postale 2694,
DJIBOUTI
Djibouti
طرق التواصل
الهاتف: +253/21 35 35 99
البريد الإلكتروني:federationfootballfdf1979@gmail.com
فاكس: +253/21 35 35 88
التنظيم
الرئيس
سليمان حسن وابري
نائب الرئيس
محمد يونس
الأمين العام
Mahdi MOUMIN
أمين الصندوق
علي حاريد
المدير الفني
محمد عفاسيح
مدرب وطني لفريق الرجال
عبدالرحمن أوكي
مدرب وطني لفريق السيدات
سامي سمايلي
رئيس لجنة الحكام
Houssein ALI
رئيس/مدير قسم الحكام
محمد مؤمن علي
منسّق الحكام
محمد مؤمن علي
أحدث المواضيع من اتحاد جيبوتي لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
المنظمة
FIFA والوكالة الفرنسية للتنمية يجدّدان اتفاقية لتعزيز الوصول إلى الرياضة والمساواة بين الجنسين والتعليم من خلال كرة القدم
٢٥ مايو ٢٠٢٤
الاتحادات الأعضاء
FIFA يعقد ورشة عمل رائدة للاتحادات الأعضاء الأفريقية حول إنشاء المحتوى الرقمي
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣
تطوير كرة القدم
اختيار موريتانيا ومالاوي وجيبوتي لبرنامج أكاديميات كرة القدم الشاملة بدعم من FIFA والوكالة الفرنسية للتنمية
٨ يونيو ٢٠٢٣