توافقاً مع الهدف السادس من الأهداف الاستراتيجية 2023-2027، يأخذ FIFA على عاتقه مسؤولية احترام حقوق الإنسان في كافة أنشطته وعلاقاته. من خلال البطولات التي ينظّمها وأنشطته في مجال حوكمة وتطوير كرة القدم، يخلق FIFA وظائف وفرصاً استثمارية على مستوى البنية التحتية، ويروّج لقيم المساواة والعدل وتعزيز الأواصر الاجتماعية بين الشعوب والدولة. ويجلب هذا التأثير المتين معه مستوى كبيراً من المسؤولية. يدرك FIFA تماماً التزاماته المتمثلة بضمان الكرامة الأصيلة والحقوق المتساوية لكل شخص على صلة بأنشطة FIFA.