أعدَّ FIFA مجموعة أدوات كرة القدم لذوي الإعاقة من أجل دعمهم وتقديم المزيد من الفرص لهم. مجموعة الأدوات هذه مصمّمة لدعم تطوّر الفرص والهيكليات في مجموعة أدوات كرة القدم لذوي الإعاقة واستدامتها بالإضافة إلى شمل ذوي الإعاقة في جميع أوجه اللعبة الجميلة ومشاركتهم الفاعلة فيها. يُمكن استخدام هذه الموارد من قبل الجميع بمن في ذلك الاتحادات القارية والاتحادات الوطنية الأعضاء ودوريات كرة القدم، والأندية، والمدربون أو المتطوعون واللاعبون ذوي الإعاقة وغيرهم.