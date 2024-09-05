كأس العالم للأندية FIFA 2025

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حقوق الإنسان ومناهضة التمييز

مجموعة أدوات FIFA لكرة القدم لذوي الإعاقة

بحسب أرقام منظمة الصحة العالمية، يتعايش 1.3 مليار شخص مع أحد أنواع الإعاقة، أي ما يعادل 16% من سكان العالم، ومن المتوقع ارتفاع هذا الرقم.

باعتباره الهيئة الناظمة لشؤون كرة القدم عبر العالم، تتمثّل إحدى مهام FIFA الرئيسية في تعزيز إدماج الجميع في اللعبة، بمن في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة.

أعدَّ FIFA مجموعة أدوات كرة القدم لذوي الإعاقة من أجل دعمهم وتقديم المزيد من الفرص لهم. مجموعة الأدوات هذه مصمّمة لدعم تطوّر الفرص والهيكليات في مجموعة أدوات كرة القدم لذوي الإعاقة واستدامتها بالإضافة إلى شمل ذوي الإعاقة في جميع أوجه اللعبة الجميلة ومشاركتهم الفاعلة فيها. يُمكن استخدام هذه الموارد من قبل الجميع بمن في ذلك الاتحادات القارية والاتحادات الوطنية الأعضاء ودوريات كرة القدم، والأندية، والمدربون أو المتطوعون واللاعبون ذوي الإعاقة وغيرهم.

LIMA, PERU - DECEMBER 17: Two players of the Peruvian Amputee Football team fight for the ball during a training session on December 17, 2021 in Lima, Peru. The first Peruvian Amputee Football team is made of a pre-selection of 40 players that have been training once a week for the last three years. In March, the final squad will travel to Barranquilla to participate in the Qualifiers to get a ticket to Turkey 2022 Amputee World Cup. (Photo by Raul Sifuentes/Getty Images)
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