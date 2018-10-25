كأس العالم للأندية FIFA 2025
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مجموعة أدوات FIFA لكرة القدم لذوي الإعاقة
حول مجموعة الأدوات
فهم الإعاقة
كرة القدم لذوي الإعاقة
المرحلة الأولى: التحضير والأبحاث (من الشهر 1 إلى 3)
المرحلة الثانية: إعداد البرنامج (من الشهر 4 إلى 6)
المرحلة الثالثة: التصرّّف - البرنامج التجريبي والاختبار (من الشهر 7 إلى 12)
المرحلة الرابعة: توسيع البرنامج (من الشهر 13 إلى 18)
المرحلة الخامسة: الاستدامة والنمو (من الشهر 19 إلى 24)
تنزيل مجموعة أدوات FIFA لكرة القدم لذوي الإعاقة
البداية
المرحلة الثالثة: التصرّّف - البرنامج التجريبي والاختبار (من الشهر 7 إلى 12)
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