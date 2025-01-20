FIFA.com
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.concacaf.com

العنوان

3 MiamiCentral building,,

161 NW 6th Street,

FL. 33136 MIAMI, FLORIDA

USA

طرق التواصل

الهاتف: +1-305/704 3232

البريد الإلكتروني:general.secretariat@concacaf.org

فاكس: +1-305/397 8813

هاتف الإعلام:+1-305/704 3232

التنظيم

الرئيس

فيتوريو مونتاجلياني

Canada

Canada

نائب الرئيس

راندي هاريس

Barbados

Barbados

رودولفو فيالوبوس

Costa Rica

Costa Rica

سونيل غولاتي

USA

USA

الأمين العام

فيليب موجيو

USA

USA

أمين الصندوق

Alejandro LESENDE

Argentina

Argentina

المدير الفني

جايسون روبرتس

Grenada

Grenada
FIFA/Coca-Cola World Ranking (أمريكا الشمالية)
آخر أخبار أمريكا الشمالية

آخر أخبار أمريكا الشمالية

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد القاري.

NEW YORK, UNITED STATES - JANUARY 17: FIFA Secretary General Mattias Grafström meets National Women's Soccer League (NWSL) commissioner Jessica Berman at the NWSL headquarters on January 17, 2025 in New York, United States. (Photo by FIFA)
الأمين العام

الأمين العام يتباحث سبل تطوير لعبة السيدات مع مفوضة الدوري الوطني الأمريكي لكرة قدم السيدات

٢٠ يناير ٢٠٢٥
WASHINGTON D.C, USA - JANUARY 18: FIFA President Gianni Infantino arrives to Washington D.C. on January 18, 2025. (Photo by FIFA)
الرئيس
جياني إنفانتينو يشكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تثمين عمل FIFA خلال خطاب "احتفال النصر"
٢٠ يناير ٢٠٢٥
ZURICH, SWITZERLAND - DECEMBER 10: Previews ahead of the Virtual FIFA Extraordinary Congress 2024 at the Home of FIFA on December 10, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
المنظمة
الغرفة القضائية في لجنة الأخلاقيات المستقلة تفرض عقوبات بحقّ مسؤولين كرويين سابقين وحاليين
١٧ يناير ٢٠٢٥
NEW YORK, NEW YORK - JANUARY 16: FIFA President Gianni Infantino stands with FIFA Ambassador of Music Robbie Williams and the FIFA Legends at the FIFA Club World Cup Trophy and holds the key at the presentation at Tiffany & Co on January 16, 2025 in New York City. (Photo by Ira L. Black - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
"البطولة الأفضل حاليًا" - الحماس لكأس العالم للأندية FIFA 2025™ في أوجه بعد حدث الانطلاق الرسمي لجولة الكأس في نيويورك
١٧ يناير ٢٠٢٥
NEW YORK, NEW YORK - JANUARY 16: FIFA President Gianni Infantino addresses the crowd at the FIFA Club World Cup Trophy Presentation at Tiffany & Co on January 16, 2025 in New York City. (Photo by Ira L. Black - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
رئيس FIFA يحتفل بانطلاقة جولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ في مدينة نيويورك
١٧ يناير ٢٠٢٥
CONCACAF

أمريكا الشمالية الإتحادات الأعضاء في

أروبا
أروبا
أنتيغوا وبربودا
أنتيغوا وبربودا
أنعويلا
أنعويلا
الجزر العذراء الأمريكية
الجزر العذراء الأمريكية
السلفادور
السلفادور
المكسيك
المكسيك
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
باربادوس
باربادوس
برمودا
برمودا
بنما
بنما
بورتوريكو
بورتوريكو
بيليز
بيليز
ترينيداد وتوباجو
ترينيداد وتوباجو
جامايكا
جامايكا
جزر الباهاما
جزر الباهاما
جزر الترك وكايكوس
جزر الترك وكايكوس
جزر العذراء البريطانية
جزر العذراء البريطانية
جزر الكايمن
جزر الكايمن
جمهورية الدومينيكان
جمهورية الدومينيكان
دومينيكا
دومينيكا
سانت فنسنت وجرنادين
سانت فنسنت وجرنادين
سانت كيتس ونيفس
سانت كيتس ونيفس
سانت لوسيا
سانت لوسيا
سورينام
سورينام
غرناطة
غرناطة
غواتيمالا
غواتيمالا
غويانا
غويانا
كندا
كندا
كوبا
كوبا
كوراساو
كوراساو
كوستاريكا
كوستاريكا
مونتسيرات
مونتسيرات
نيكاراجوا
نيكاراجوا
هاييتي
هاييتي
هندوراس
هندوراس
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