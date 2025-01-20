معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.concacaf.com
العنوان
3 MiamiCentral building,,
161 NW 6th Street,
FL. 33136 MIAMI, FLORIDA
USA
طرق التواصل
الهاتف: +1-305/704 3232
البريد الإلكتروني:general.secretariat@concacaf.org
فاكس: +1-305/397 8813
هاتف الإعلام:+1-305/704 3232
التنظيم
الرئيس
فيتوريو مونتاجلياني
Canada
نائب الرئيس
راندي هاريس
Barbados
رودولفو فيالوبوس
Costa Rica
سونيل غولاتي
USA
الأمين العام
فيليب موجيو
USA
أمين الصندوق
Alejandro LESENDE
Argentina
المدير الفني
جايسون روبرتس
Grenada
آخر أخبار أمريكا الشمالية
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد القاري.
الأمين العام
الأمين العام يتباحث سبل تطوير لعبة السيدات مع مفوضة الدوري الوطني الأمريكي لكرة قدم السيدات
٢٠ يناير ٢٠٢٥
الرئيس
جياني إنفانتينو يشكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تثمين عمل FIFA خلال خطاب "احتفال النصر"
٢٠ يناير ٢٠٢٥
المنظمة
الغرفة القضائية في لجنة الأخلاقيات المستقلة تفرض عقوبات بحقّ مسؤولين كرويين سابقين وحاليين
١٧ يناير ٢٠٢٥
المنظمة
"البطولة الأفضل حاليًا" - الحماس لكأس العالم للأندية FIFA 2025™ في أوجه بعد حدث الانطلاق الرسمي لجولة الكأس في نيويورك
١٧ يناير ٢٠٢٥