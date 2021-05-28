الوقاية وحماية الطفل

ومن بين أحد الأركان الأساسية لهذا الالتزام هو برنامج حماية حراس FIFA. يُوفر برنامج FIFA Guardians إطارًا لمساعدة الاتحادات ال211 الأعضاء على منع أي خطر لإلحاق الأذى بالأطفال في كرة القدم والاستجابة بشكل مناسب، وفقا للمادة 3 من نظام FIFA الأساسي وتماشياً مع المادة 23 من قانون FIFA الأخلاقي. يملك لكل شخص في عالم كرة القدم الحق في الوقاية من التحرش وسوء المعاملة والاستغلال - سواء كان ذلك جسدياً أو عاطفياً أو جنسياً أو الإهمال أو التنمر. وعندما يتعرض أعضاء عائلة كرة القدم، مثل اللاعبين أو المدربين أو المسؤولين أو المتطوعين أو الموظفين، لسلوك مسيء أو سوء سلوك أو ينخرطون فيه، فإن ذلك يُقوض مهمة FIFA ويتعارض مع تعزيز نزاهة كرة القدم وقيم الرياضة السليمة. يتمتع الأطفال (كل من هم دون سن 18) بحقوق محددة في الوقاية، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (1989)، بسبب حاجتهم إلى الرعاية وبسبب اعتمادهم على الآخرين. ويُحدد FIFA أيضًا الشباب الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة على أنهم مجموعات ضعيفة بشكل خاص يجب حمايتهم أثناء تقديم لعبتنا.