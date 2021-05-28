الوقاية وحماية الطفل

ماذا تعني الوقاية؟
تعني الوقاية اتخاذ إجراءات استباقية لذرء الأذى أو الإساءة على الناس من خلال تدابير الوقاية والاستجابة المناسبة وتعزيز رفاههم. وتعني أيضا بذل كل ما في الوسع لتحديد المخاطر ومعالجتها ومنع حدوث أي نوع من الأذى أو الإساءة مثل الإساءة الجسدية والجنسية والعاطفية والإهمال والاتجار والاستغلال. وتفيد كذلك وجود أنظمة مناسبة معمول بها لمعالجة المخاوف والاستجابة لها بشكل مناسب. تُعد حماية الطفل جزءًا أساسيًا من الوقاية حيث تُشير إلى الإجراء المتخذ من أجل الاستجابة لمصدر قلق محدد لطفل أو أطفال قد يعانون أو يتعرضون لخطر المعاناة من الأذى أو سوء المعاملة. يتطلب الأمر الإحالة إلى خدمات حماية الطفل المتخصصة ووكالات إنفاذ القانون والمنظمات المحلية المتخصصة المدربة على تقديم المشورة بشأن القضايا وإدارتها، إذا نشأت مخاوف بشأن رفاهية الطفل. تتمثل مهمة FIFA في الترويج للعبة كرة القدم، وحماية نزاهتها، وتوفير اللعبة للجميع. وكجزء من هذا الجهد، تحدد "الأهداف الاستراتيجية لـFIFA لفترة 2023-2027" التزام FIFA بتعزيز الرياضة الآمنة كجزء من الجهود الأوسع لحماية حقوق الإنسان.
ومن بين أحد الأركان الأساسية لهذا الالتزام هو برنامج حماية حراس FIFA. يُوفر برنامج FIFA Guardians إطارًا لمساعدة الاتحادات ال211 الأعضاء على منع أي خطر لإلحاق الأذى بالأطفال في كرة القدم والاستجابة بشكل مناسب، وفقا للمادة 3 من نظام FIFA الأساسي وتماشياً مع المادة 23 من قانون FIFA الأخلاقي. يملك لكل شخص في عالم كرة القدم الحق في الوقاية من التحرش وسوء المعاملة والاستغلال - سواء كان ذلك جسدياً أو عاطفياً أو جنسياً أو الإهمال أو التنمر. وعندما يتعرض أعضاء عائلة كرة القدم، مثل اللاعبين أو المدربين أو المسؤولين أو المتطوعين أو الموظفين، لسلوك مسيء أو سوء سلوك أو ينخرطون فيه، فإن ذلك يُقوض مهمة FIFA ويتعارض مع تعزيز نزاهة كرة القدم وقيم الرياضة السليمة. يتمتع الأطفال (كل من هم دون سن 18) بحقوق محددة في الوقاية، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (1989)، بسبب حاجتهم إلى الرعاية وبسبب اعتمادهم على الآخرين. ويُحدد FIFA أيضًا الشباب الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة على أنهم مجموعات ضعيفة بشكل خاص يجب حمايتهم أثناء تقديم لعبتنا.
"ُشارك ملايين الأطفال عبر العالم في كرة القدم. ما يشترك فيه هؤلاء الأطفال جميعاً هو الحق في الاستمتاع بكرة القدم في بيئة آمنة، في ظل ثقافة الاحترام والتفاهم."