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طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.oceaniafootball.com

العنوان

P.O. Box 62-586,

1546 GREENLANE, AUCKLAND

New Zealand

طرق التواصل

الهاتف: +64-9/531 4096

البريد الإلكتروني:admin@oceaniafootball.com

فاكس: +64-9/529 5143

هاتف الإعلام:+64-9/531 5958

التنظيم

الرئيس

لامبرت مالتوك

Vanuatu

Vanuatu

نائب الرئيس

تييري أريوتيما

Tahiti

Tahiti

جون كابى ناتو

Papua New Guinea

Papua New Guinea

لورد فيهالا

Tonga

Tonga

الأمين العام

فرانك كاستيلو

France

France

المدير الفني

باتريك جاكومية

New Zealand

New Zealand
FIFA/Coca-Cola World Ranking (أوقيانوسيا)
آخر أخبار أوقيانوسيا

آخر أخبار أوقيانوسيا

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد القاري.

Zini of Angola celebrates goal during the 2025 Africa Cup of Nations Qualifiers match between Angola and Ghana at Estadio 11 de Novembro in Luanda, Angola on 16 November 2024 ©Ampe Rogerio/BackpagePix
تصنيف الرجال
الأرجنتين تنهي 2024 في الصدارة وأنغولا تحقق تقدماً مبهراً
١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
NASHVILLE, TENNESSEE - OCTOBER 27: Lynn Williams #6, Emma Sears #26, and Mallory Swanson #9 of United States celebrate after a goal during the second half of the match between USA and Iceland at GEODIS Park on October 27, 2024 in Nashville, Tennessee. (Photo by Johnnie Izquierdo/Getty Images)
تصنيف السيدات
تغيير على المنصة وثبات في القمة
١٣ ديسمبر ٢٠٢٤
BOGOTA, COLOMBIA - JUNE 5: The FIFA draw balls seen on the stage prior the group draw of the FIFA U-20 Women's World Cup Colombia 2024, on June 5, 2024 in Bogota, Colombia. (Photo by Andres Rot - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
تأكيد إجراءات وقواعد قرعة بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™
٣ ديسمبر ٢٠٢٤
Oumar Sako of Niger (L) celebrates goal with teammate Boubacar Djibrill Goumey during the 2025 Africa Cup of Nations Qualifiers match between Niger and Ghana at Stade Municipal de Berkane in Berkane, Morocco on 9 September 2024 ©Nabil Ramdani/BackpagePix
تصنيف الرجال
تقلص الفارق في المراكز الأولى والنيجر يعود بقوة
٢٨ نوفمبر ٢٠٢٤
BAKU, AZERBAIJAN - NOVEMBER 12: FIFA President Gianni Infantino and Secretary General of the Pacific Islands Forum Baron Waqa during the renewal of the Memorandum of Understanding between Pacific Islands Forum and FIFA at COP29 on November 12, 2024 in Baku, Azerbaijan. (Photo by Zamin Samadov - FIFA)
الاستدامة
FIFA ومنتدى جزر المحيط الهادئ يمددان شراكتهما لمواجهة التغيّر المناخي
١٢ نوفمبر ٢٠٢٤
OFC

أوقيانوسيا الإتحادات الأعضاء في

أوتياروا نيوزيلندا
أوتياروا نيوزيلندا
بابوا غينيا الجديدة
بابوا غينيا الجديدة
تاهيتي
تاهيتي
تونجا
تونجا
جزر سليمان
جزر سليمان
جزر كوك
جزر كوك
ساموا
ساموا
ساموا الأمريكية
ساموا الأمريكية
فانواتو
فانواتو
فيجي
فيجي
كاليدونيا الجديدة
كاليدونيا الجديدة
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