معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.oceaniafootball.com
العنوان
P.O. Box 62-586,
1546 GREENLANE, AUCKLAND
New Zealand
طرق التواصل
الهاتف: +64-9/531 4096
البريد الإلكتروني:admin@oceaniafootball.com
فاكس: +64-9/529 5143
هاتف الإعلام:+64-9/531 5958
التنظيم
الرئيس
لامبرت مالتوك
Vanuatu
نائب الرئيس
تييري أريوتيما
Tahiti
جون كابى ناتو
Papua New Guinea
لورد فيهالا
Tonga
الأمين العام
فرانك كاستيلو
France
المدير الفني
باتريك جاكومية
New Zealand
آخر أخبار أوقيانوسيا
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد القاري.