بعد فترة طويلة من الاختبارات، قام FIFA بتطوير أول تصنيف له على الإطلاق في كرة الصالات. يعتمد النظام على نظام تصنيف Elo. يعتمد هذا الأسلوب على إضافة/طرح النقاط التي تم ربحها أو خسارتها في مباراة ما إلى/من الإجماليات السابقة. يمكن العثور أدناه على مزيد من التفاصيل حول الصيغة المستخدمة في الخوارزمية وأوزان التطابقات والخصائص الأخرى.