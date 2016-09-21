تصنيف FIFA لكرة الصالات

تصنيف FIFA لكرة الصالات للسيدات

المركز*المنتخبالنقاط
1البرازيل1364,75
2أسبانيا1302,33
3البرتغال1266,33
4الأرجنتين 1202,84
5كولومبيا1168,69
6تايلاند1163,97
7روسيا1152,29
8إيران1146,96
9اليابان1139,54
10إيطاليا1122,66
* آخر تحديث: 2 مايو/أيار 2024
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تصنيف FIFA لكرة الصالات النسائية

تصنيف FIFA لكرة الصالات للرجال

المركز*المنتخبالنقاط
1البرازيل1568,41
2البرتغال1527,61
3أسبانيا1514,42
4إيران1469,33
5الأرجنتين1439,74
6المغرب1430,55
7روسيا1425,36
8كازاخستان1422,28
9تايلاند1316,27
10فرنسا1291,70
* آخر: تحديث 2 مايو/أيار 2024
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تصنيف FIFA لكرة الصالات للرجال

كيف يتم احتساب التصنيف

بعد فترة طويلة من الاختبارات، قام FIFA بتطوير أول تصنيف له على الإطلاق في كرة الصالات. يعتمد النظام على نظام تصنيف Elo. يعتمد هذا الأسلوب على إضافة/طرح النقاط التي تم ربحها أو خسارتها في مباراة ما إلى/من الإجماليات السابقة. يمكن العثور أدناه على مزيد من التفاصيل حول الصيغة المستخدمة في الخوارزمية وأوزان التطابقات والخصائص الأخرى.

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إجراءات التصنيف العالمي لكرة القدم داخل الصالات FIFA

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