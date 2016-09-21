تصنيف FIFA لكرة الصالات للسيدات
|المركز*
|المنتخب
|النقاط
|1
|البرازيل
|1364,75
|2
|أسبانيا
|1302,33
|3
|البرتغال
|1266,33
|4
|الأرجنتين
|1202,84
|5
|كولومبيا
|1168,69
|6
|تايلاند
|1163,97
|7
|روسيا
|1152,29
|8
|إيران
|1146,96
|9
|اليابان
|1139,54
|10
|إيطاليا
|1122,66
* آخر تحديث: 2 مايو/أيار 2024
تصنيف FIFA لكرة الصالات للرجال
|المركز*
|المنتخب
|النقاط
|1
|البرازيل
|1568,41
|2
|البرتغال
|1527,61
|3
|أسبانيا
|1514,42
|4
|إيران
|1469,33
|5
|الأرجنتين
|1439,74
|6
|المغرب
|1430,55
|7
|روسيا
|1425,36
|8
|كازاخستان
|1422,28
|9
|تايلاند
|1316,27
|10
|فرنسا
|1291,70
* آخر: تحديث 2 مايو/أيار 2024
كيف يتم احتساب التصنيف
بعد فترة طويلة من الاختبارات، قام FIFA بتطوير أول تصنيف له على الإطلاق في كرة الصالات. يعتمد النظام على نظام تصنيف Elo. يعتمد هذا الأسلوب على إضافة/طرح النقاط التي تم ربحها أو خسارتها في مباراة ما إلى/من الإجماليات السابقة. يمكن العثور أدناه على مزيد من التفاصيل حول الصيغة المستخدمة في الخوارزمية وأوزان التطابقات والخصائص الأخرى.