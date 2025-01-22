معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.uefa.com
العنوان
Route de Genève 46,
1260 NYON
Switzerland
طرق التواصل
الهاتف: +41-848/00 27 27
البريد الإلكتروني:maria-eugenia.marquard@uefa.ch
فاكس: +41-848/01 27 27
هاتف الإعلام:+41-848/04 27 27
التنظيم
الرئيس
ألكسندر تشيفرين
Slovenia
نائب الرئيس الأول
كارل إريك نيلسون
Sweden
نائبة الرئيس
Laura McALLISTER
Wales
أرماند دوكا
Albania
جابرييل جرافينا
Italy
دايفد جيل
England
زبيغنيو بونيك
Poland
الأمين العام
ثيودور ثيودوريديس
Greece
أمين الصندوق
دايفد جيل
England
آخر أخبار أوروبا
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد القاري.
الأمين العام
مسؤولو FIFA يشيدون بدينيس بيركامب خلال حفل توزيع جوائز اتحاد كُتَّاب كرة القدم
٢٠ يناير ٢٠٢٥
الأمين العام
الأمين العام لـ FIFA يحتفل بمرور 110 أعوام على تأسيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم
١٣ يناير ٢٠٢٥