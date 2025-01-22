FIFA.com
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الموقع الرسمي

www.uefa.com

العنوان

Route de Genève 46,

1260 NYON

Switzerland

طرق التواصل

الهاتف: +41-848/00 27 27

البريد الإلكتروني:maria-eugenia.marquard@uefa.ch

فاكس: +41-848/01 27 27

هاتف الإعلام:+41-848/04 27 27

التنظيم

الرئيس

ألكسندر تشيفرين

Slovenia

Slovenia

نائب الرئيس الأول

كارل إريك نيلسون

Sweden

Sweden

نائبة الرئيس

Laura McALLISTER

Wales

Wales

أرماند دوكا

Albania

Albania

جابرييل جرافينا

Italy

Italy

دايفد جيل

England

England

زبيغنيو بونيك

Poland

Poland

الأمين العام

ثيودور ثيودوريديس

Greece

Greece

أمين الصندوق

دايفد جيل

England

England
FIFA/Coca-Cola World Ranking (أوروبا)
آخر أخبار أوروبا

آخر أخبار أوروبا

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد القاري.

ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 16: FIFA Head of Womens Refereeing Bibiana Steinhaus-Webb (L) and FIFA Senior Content Production Manager Anna Katarzyna Bonar on stage during The Game Changers with Bibiana Steinhaus-Webb at the Home of FIFA on January 16, 2025 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
التحكيم
بيبيانا شتينهاوس-ويب: "التحكيم مسألة كفاءة لا مسألة نوع اجتماعي"
٢٢ يناير ٢٠٢٥
LONDON, ENGLAND - JANUARY 19: FIFA Secretary General Mattias Grafström and Arsenal and Dutch Legend Dennis Bergkamp pose for a photo during the Football Writers' Association Tribute Dinner at The Landmark Hotel on January 19, 2025 in London, England. (Photo by FIFA)
الأمين العام
مسؤولو FIFA يشيدون بدينيس بيركامب خلال حفل توزيع جوائز اتحاد كُتَّاب كرة القدم
٢٠ يناير ٢٠٢٥
FIFA Secretary General Mattias Gräfstrom speaks at the Portuguese Football Federation's 110th anniversary gala in Lisbon, Portugal. Photo: Federação Portuguesa de Futebol (FPF)
الأمين العام
الأمين العام لـ FIFA يحتفل بمرور 110 أعوام على تأسيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم
١٣ يناير ٢٠٢٥
FIFA Women's Football Campaign, Puerto Rico.
كرة القدم للسيدات
تنمية لعبة كرة القدم للسيدات تحت المجهر (ديسمبر/كانون الأول 2024)
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤
Zini of Angola celebrates goal during the 2025 Africa Cup of Nations Qualifiers match between Angola and Ghana at Estadio 11 de Novembro in Luanda, Angola on 16 November 2024 ©Ampe Rogerio/BackpagePix
تصنيف الرجال
الأرجنتين تنهي 2024 في الصدارة وأنغولا تحقق تقدماً مبهراً
١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
UEFA

أوروبا الإتحادات الأعضاء في

أذربيجان
أذربيجان
أرمينيا
أرمينيا
أسكتلندا
أسكتلندا
ألبانيا
ألبانيا
ألمانيا
ألمانيا
أندورا
أندورا
أوكرانيا
أوكرانيا
أيرلندا الشمالية
أيرلندا الشمالية
أيسلندا
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