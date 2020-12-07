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اتحاد جزر فارو لكرة القدم

اتحاد جزر فارو لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fsf.fo

العنوان

Gundadalur,

P.O. Box 3028,

110 TORSHAVN

Faroe Islands

طرق التواصل

الهاتف: +298/351979

البريد الإلكتروني:fsf@football.fo

فاكس: +298/319 079

التنظيم

الرئيس

كريستيان أندريسن

نائب الرئيس

روين شروتر

الأمين العام

كريستين زيسكا

أمين الصندوق

جوسفا تومسن

مدير الوسائط والاتصالات

كريستين زيسكا

المدير الفني

يوسف مؤمن

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Eyun KLAKSTEIN

مدرب المنتخب الوطني للسيدات

يوسف مؤمن

Chairperson of the Referees Committee

Fridin ZISKASON

Head/Director of the Referees Department

لاسين إيزاكسن

منسق الحكّام

لاسين إيزاكسن

منسق المباريات داخل الصالات

سنيفا كولسلو

تصنيف جزر فارو
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
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