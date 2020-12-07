اتحاد جزر فارو لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fsf.fo
العنوان
Gundadalur,
P.O. Box 3028,
110 TORSHAVN
Faroe Islands
طرق التواصل
الهاتف: +298/351979
البريد الإلكتروني:fsf@football.fo
فاكس: +298/319 079
التنظيم
الرئيس
كريستيان أندريسن
نائب الرئيس
روين شروتر
الأمين العام
كريستين زيسكا
أمين الصندوق
جوسفا تومسن
مدير الوسائط والاتصالات
كريستين زيسكا
المدير الفني
يوسف مؤمن
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Eyun KLAKSTEIN
مدرب المنتخب الوطني للسيدات
يوسف مؤمن
Chairperson of the Referees Committee
Fridin ZISKASON
Head/Director of the Referees Department
لاسين إيزاكسن
منسق الحكّام
لاسين إيزاكسن
منسق المباريات داخل الصالات
سنيفا كولسلو
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