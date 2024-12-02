FIFA.com

الاتحاد البلغاري لكرة القدم

الاتحاد البلغاري لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.bfunion.bg

العنوان

18,

Vitoshko lale Str.,

Boyana,

1618 SOFIA

Bulgaria

طرق التواصل

الهاتف: +359-2/90 55 400

البريد الإلكتروني:bfu@bfunion.bg

فاكس: +359-2/942 62 01

التنظيم

الرئيس

جورجي إيفانوف

نائب الرئيس

أتاناس فورنادشييف

إميل كوستادينوف

روميان فالكوف

ميخائيل كاسابوف

الأمين العام

Andrey PETROV

أمين الصندوق

إيفا بارفانوفا

مدير الوسائط والاتصالات

خريستو زابريانوف

المدير الفني

Kiril KOTEV

مدرب وطني لفريق الرجال

Ilian ILIEV

مدرب وطني لفريق السيدات

سيلفيا رادويسكا

رئيس لجنة الحكام

Stanislav TODOROV

منسق الحكّام

Stoyan ALEXIEV

منسق المباريات داخل الصالات

دويشين باهوف

تصنيف بلغاريا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من الاتحاد البلغاري لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد البلغاري لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

SOFIA, BULGARIA - DECEMBER 2: FIFA President Gianni Infantino and Bulgarian Football Union President Georgi Ivanov during the Gala Dinner as part of 100th Anniversary Bulgarian Football Celebrations on December 2, 2024 in Sofia, Bulgaria. (Photo by Anton Uzunov/FIFA)
الرئيس
جياني إنفانتينو يحضر احتفالية مئة سنة على تأسيس الاتحاد البلغاري لكرة القدم
٢ ديسمبر ٢٠٢٤
PARIS, FRANCE - AUGUST 1: FIFA President Gianni Infantino and Bulgarian Football Union President Georgi Ivanov pose with Olympic Games Paris 2024 official match ball during a meeting between FIFA and the Bulgarian Football Union at FIFA's Paris office on August 1, 2024 in Paris, France. (Photo by Alex Grimm- FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
رئيس الاتحاد البلغاري لكرة القدم وجياني إنفانتينو يتناقشان بشأن سُبل تطوير كرة القدم في البلاد
٢ أغسطس ٢٠٢٤
BAKU, AZERBAIJAN - MARCH 22: Players of Bulgaria celebrate during the FIFA Series 2024 Azerbaijan match between Tanzania and Bulgaria at Dalga Arena on March 22, 2024 in Baku, Azerbaijan. (Photo by FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
أمل كبير بنهضة قريبة لكرة القدم البلغارية
٢٧ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 25: Players of Guinea pose for a team photograph after the team's victory during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Guinea and Bermuda at King Abdullah Sports City on March 25, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
بوليفيا تختم سلسلة FIFA بفوز على أندورا وإفريقيا الوسطى وغينيا يؤكدان علو كعبهما
٢٥ مارس ٢٠٢٤
ALGIERS, ALGERIA - MARCH 22: Amine Ferid Ghouiri of Algeria (R) celebrates with teammate Fares Chaibi after scoring their team's first goal during the FIFA Series 2024 Algeria match between Algeria and Bolivia at Nelson Mandela Stadium on March 22, 2024 in Algiers, Algeria. (Photo by Richard Pelham - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
الجزائر ومصر يحققان الانتصار وفوز كبير لأفريقيا الوسطى
٢٢ مارس ٢٠٢٤
Cookie Settings