الاتحاد البلغاري لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.bfunion.bg
العنوان
18,
Vitoshko lale Str.,
Boyana,
1618 SOFIA
Bulgaria
طرق التواصل
الهاتف: +359-2/90 55 400
البريد الإلكتروني:bfu@bfunion.bg
فاكس: +359-2/942 62 01
التنظيم
الرئيس
جورجي إيفانوف
نائب الرئيس
أتاناس فورنادشييف
إميل كوستادينوف
روميان فالكوف
ميخائيل كاسابوف
الأمين العام
Andrey PETROV
أمين الصندوق
إيفا بارفانوفا
مدير الوسائط والاتصالات
خريستو زابريانوف
المدير الفني
Kiril KOTEV
مدرب وطني لفريق الرجال
Ilian ILIEV
مدرب وطني لفريق السيدات
سيلفيا رادويسكا
رئيس لجنة الحكام
Stanislav TODOROV
منسق الحكّام
Stoyan ALEXIEV
منسق المباريات داخل الصالات
دويشين باهوف
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