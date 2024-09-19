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اتحاد سان مارينو لكرة القدم

اتحاد سان مارينو لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fsgc.sm

العنوان

Strada di Montecchio,

17,

47890 SAN MARINO

San Marino

طرق التواصل

الهاتف: +378-054/999 0515

البريد الإلكتروني:fsgc@omniway.sm

فاكس: +378-054/999 2348

التنظيم

الرئيس

ماركو تورا

نائب الرئيس

أليساندرو جياكونتو

الأمين العام

لويجي زافيراني

أمين الصندوق

فيليبو برونزيتي

مدير الوسائط والاتصالات

لوكا بيليكيوني

المدير الفني

Daniele ARRIGONI

مدرب وطني لفريق الرجال

Roberto CEVOLI

Chairperson of the Referees Committee

Cristiano ASCARI

رئيس/مدير قسم الحكام

Marcello BUSIGNANI

منسّق الحكام

ستيفانو بوديشي

منسق المباريات داخل الصالات

ستيفانو بيفيتوري

تصنيف سان مارينو
التصنيف الكامل للرجال
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