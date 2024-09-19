اتحاد سان مارينو لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fsgc.sm
العنوان
Strada di Montecchio,
17,
47890 SAN MARINO
San Marino
طرق التواصل
الهاتف: +378-054/999 0515
البريد الإلكتروني:fsgc@omniway.sm
فاكس: +378-054/999 2348
التنظيم
الرئيس
ماركو تورا
نائب الرئيس
أليساندرو جياكونتو
الأمين العام
لويجي زافيراني
أمين الصندوق
فيليبو برونزيتي
مدير الوسائط والاتصالات
لوكا بيليكيوني
المدير الفني
Daniele ARRIGONI
مدرب وطني لفريق الرجال
Roberto CEVOLI
Chairperson of the Referees Committee
Cristiano ASCARI
رئيس/مدير قسم الحكام
Marcello BUSIGNANI
منسّق الحكام
ستيفانو بوديشي
منسق المباريات داخل الصالات
ستيفانو بيفيتوري
أحدث المواضيع من اتحاد سان مارينو لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.