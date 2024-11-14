الاتحاد الأيسلندي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.ksi.is
العنوان
Laugardal,
104 REYKJAVIK
Iceland
طرق التواصل
الهاتف: +354/510 2900
البريد الإلكتروني:ksi@ksi.is
فاكس: +354/568 9793
التنظيم
الرئيس
Thorvaldur ORLYGSSON
نائب الرئيس
Helga HELGADOTTIR
بورغيلدور سيجورداردوتير
جودرون سيفرتسن
جيسلي جيسلاسون
الأمين العام
Eysteinn Petur LARUSSON
أمين الصندوق
برينديس إينارسدوتير
مدير الوسائط والاتصالات
عمر سمارسون
المدير الفني
Jorundur SVEINSSON
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Arnar GUNNLAUGSSON
مدرب وطني لفريق السيدات
ثورستين هالدورسون
Chairperson of the Referees Committee
Halldor Breifjoer JOHANNSSON
Head/Director of the Referees Department
ماغنوس يونسون
منسق الحكّام
ماغنوس يونسون
منسق المباريات داخل الصالات
ثور إنجيموندرسون
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الرئيس
تطوير كرة قدم الشباب وتحديث البنية بصلب مباحثات إنفانتينو مع رئيس اتحاد كرة القدم الأيسلندي
٢٣ أبريل ٢٠٢٤