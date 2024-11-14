FIFA.com

الاتحاد الأيسلندي لكرة القدم

الاتحاد الأيسلندي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.ksi.is

العنوان

Laugardal,

104 REYKJAVIK

Iceland

طرق التواصل

الهاتف: +354/510 2900

البريد الإلكتروني:ksi@ksi.is

فاكس: +354/568 9793

التنظيم

الرئيس

Thorvaldur ORLYGSSON

نائب الرئيس

Helga HELGADOTTIR

بورغيلدور سيجورداردوتير

جودرون سيفرتسن

جيسلي جيسلاسون

الأمين العام

Eysteinn Petur LARUSSON

أمين الصندوق

برينديس إينارسدوتير

مدير الوسائط والاتصالات

عمر سمارسون

المدير الفني

Jorundur SVEINSSON

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Arnar GUNNLAUGSSON

مدرب وطني لفريق السيدات

ثورستين هالدورسون

Chairperson of the Referees Committee

Halldor Breifjoer JOHANNSSON

Head/Director of the Referees Department

ماغنوس يونسون

منسق الحكّام

ماغنوس يونسون

منسق المباريات داخل الصالات

ثور إنجيموندرسون

تصنيف أيسلندا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من الاتحاد الأيسلندي لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد الأيسلندي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

REYKJAVIK, ICELAND - NOVEMBER 12: The launch of the new FIFA Club Management Workshop in Iceland. Hosted over two days (11-12 November) in Reykjavik, FIFA launched the inaugural workshop in collaboration with the Football Association of Iceland (KSI) and the Icelandic League Association (ITF). The overarching focus was on best practices in club and league management, growing club structures, and operational planning. (Photo supplied by KSI)
الاحتراف
أيسلندا تستضيف ورشة عمل إدارة الأندية التابعة لـFIFA
١٤ نوفمبر ٢٠٢٤
TOPSHOT - US' midfielder #03 Korbin Albert celebrates with teammates after scoring her team's second goal during the women's group B football match between Australia and the USA of the Paris 2024 Olympic Games at the Marseille Stadium in Marseille on July 31, 2024. (Photo by Pascal GUYOT / AFP) (Photo by PASCAL GUYOT/AFP via Getty Images)
تصنيف السيدات
سيدات الولايات المتحدة يستعدن صدارة العرش
١٦ أغسطس ٢٠٢٤
PARIS, FRANCE - APRIL 23: FIFA President Gianni Infantino alongside Football Association of Iceland (KSÍ) President Thorvaldur Örlygsson during a meeting on April 18, 2024 in Paris, France. (Photo by Claire-Lise Havet/FIFA)
الرئيس
تطوير كرة قدم الشباب وتحديث البنية بصلب مباحثات إنفانتينو مع رئيس اتحاد كرة القدم الأيسلندي
٢٣ أبريل ٢٠٢٤
CARDIFF, WALES - APRIL 25: Icelandair launches Team Iceland Stopover, a series of 90-minute football inspired experiences co-created by Iceland captain Aron Gunnarsson and his team. (Photo by Matthew Horwood/Getty Images for Icelandair)
البطولات
جونارسون: أيسلندا لا يزال يحدوها نفس الطموح
١٣ يناير ٢٠٢١
ZURICH, SWITZERLAND - DECEMBER 07: The World Cup Trophy is seen prior to the Preliminary Draw of the 2022 Qatar FIFA World Cup on December 07, 2020 in Zurich, Switzerland. (Photo by FIFA/FIFA via Getty Images)
البطولات
الطريق إلى قطر ٢٠٢٢ يتضح لمنتخبات أوروبا
٧ ديسمبر ٢٠٢٠
Cookie Settings