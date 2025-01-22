الاتحاد الألماني لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.dfb.de
العنوان
DFB-Campus,
Kennedyallee 274,
60528 FRANKFURT AM MAIN
Germany
طرق التواصل
الهاتف: +49-69/678 80
البريد الإلكتروني:info@dfb.de
فاكس: +49-69/678 8266
التنظيم
الرئيس
بيرند نيوندروف
نائب الرئيس
روني زيميرمان
هانز-جواشيم واتزكي
الأمين العام
هيكي أولريش
أمين الصندوق
ستيفان جرونوالد
مدير الوسائط والاتصالات
ستيفين سيمون
المدير الفني
Andreas RETTIG
مدرب وطني لفريق الرجال
Julian NAGELSMANN
مدرب المنتخب الوطني للسيدات
Christian WUECK
Chairperson of the Referees Committee
Udo PENSSLER BEYER
Head/Director of the Referees Department
Moiken WOLK
منسّق الحكام
Knut KIRCHER
أحدث المواضيع من الاتحاد الألماني لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
المنظمة
مشاركة خمسة نجوم في سحب قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA 2026™
١٢ ديسمبر ٢٠٢٤