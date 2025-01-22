FIFA.com

الاتحاد الألماني لكرة القدم

الاتحاد الألماني لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.dfb.de

العنوان

DFB-Campus,

Kennedyallee 274,

60528 FRANKFURT AM MAIN

Germany

طرق التواصل

الهاتف: +49-69/678 80

البريد الإلكتروني:info@dfb.de

فاكس: +49-69/678 8266

التنظيم

الرئيس

بيرند نيوندروف

نائب الرئيس

روني زيميرمان

هانز-جواشيم واتزكي

الأمين العام

هيكي أولريش

أمين الصندوق

ستيفان جرونوالد

مدير الوسائط والاتصالات

ستيفين سيمون

المدير الفني

Andreas RETTIG

مدرب وطني لفريق الرجال

Julian NAGELSMANN

مدرب المنتخب الوطني للسيدات

Christian WUECK

Chairperson of the Referees Committee

Udo PENSSLER BEYER

Head/Director of the Referees Department

Moiken WOLK

منسّق الحكام

Knut KIRCHER

تصنيف ألمانيا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من الاتحاد الألماني لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد الألماني لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 16: FIFA Head of Womens Refereeing Bibiana Steinhaus-Webb (L) and FIFA Senior Content Production Manager Anna Katarzyna Bonar on stage during The Game Changers with Bibiana Steinhaus-Webb at the Home of FIFA on January 16, 2025 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
التحكيم
بيبيانا شتينهاوس-ويب: "التحكيم مسألة كفاءة لا مسألة نوع اجتماعي"
٢٢ يناير ٢٠٢٥
NASHVILLE, TENNESSEE - OCTOBER 27: Lynn Williams #6, Emma Sears #26, and Mallory Swanson #9 of United States celebrate after a goal during the second half of the match between USA and Iceland at GEODIS Park on October 27, 2024 in Nashville, Tennessee. (Photo by Johnnie Izquierdo/Getty Images)
تصنيف السيدات
تغيير على المنصة وثبات في القمة
١٣ ديسمبر ٢٠٢٤
MOSCOW, RUSSIA - JULY 15: The World Cup Trophy is seen during the 2018 FIFA World Cup Russia Final between France and Croatia at Luzhniki Stadium on July 15, 2018 in Moscow, Russia. (Photo by David Ramos - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
مشاركة خمسة نجوم في سحب قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA 2026™
١٢ ديسمبر ٢٠٢٤
BOGOTA, COLOMBIA - JUNE 5: The FIFA draw balls seen on the stage prior the group draw of the FIFA U-20 Women's World Cup Colombia 2024, on June 5, 2024 in Bogota, Colombia. (Photo by Andres Rot - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
تأكيد إجراءات وقواعد قرعة بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™
٣ ديسمبر ٢٠٢٤
Oumar Sako of Niger (L) celebrates goal with teammate Boubacar Djibrill Goumey during the 2025 Africa Cup of Nations Qualifiers match between Niger and Ghana at Stade Municipal de Berkane in Berkane, Morocco on 9 September 2024 ©Nabil Ramdani/BackpagePix
تصنيف الرجال
تقلص الفارق في المراكز الأولى والنيجر يعود بقوة
٢٨ نوفمبر ٢٠٢٤
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