الاتحاد السويدي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.svenskfotboll.se
العنوان
Evenemangsgatan 31 A,
P.O. Box 1216,
171 23 SOLNA
Sweden
طرق التواصل
الهاتف: +46-8/735 0900
البريد الإلكتروني:svff@svenskfotboll.se
فاكس: +46-8/735 0901
التنظيم
الرئيس
Fredrik REINFELDT
نائب الرئيس
بيرت أندرسون
لارس كريستر أولسون
يورغن أريكسون
الأمين العام بالوكالة
Tobias TIBELL
أمين الصندوق
كجيل سهلستروم
مدير الوسائط والاتصالات
أندرياس جانسون
المدير الفني
Caroline SJOBLOM
Kim KALLSTROM
Peter WETTERGREN
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Jon Dahl TOMASSON
مدرب وطني لفريق السيدات
بيتر غيرهاردسون
رئيس لجنة الحكام
Karl Mattias JOHANSSON
Head/Director of the Referees Department
Goeran ENGSOO
منسق الحكّام
ستيفان جوهانسون
أحدث المواضيع من الاتحاد السويدي لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
كرة القدم للسيدات
تقرير عن تعدد وظائف اللاعبات يُقدم إضاءات على كيفية النهوض بكرة قدم السيدات
٥ أبريل ٢٠٢٤