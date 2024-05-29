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الاتحاد السويدي لكرة القدم

الاتحاد السويدي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.svenskfotboll.se

العنوان

Evenemangsgatan 31 A,

P.O. Box 1216,

171 23 SOLNA

Sweden

طرق التواصل

الهاتف: +46-8/735 0900

البريد الإلكتروني:svff@svenskfotboll.se

فاكس: +46-8/735 0901

التنظيم

الرئيس

Fredrik REINFELDT

نائب الرئيس

بيرت أندرسون

لارس كريستر أولسون

يورغن أريكسون

الأمين العام بالوكالة

Tobias TIBELL

أمين الصندوق

كجيل سهلستروم

مدير الوسائط والاتصالات

أندرياس جانسون

المدير الفني

Caroline SJOBLOM

Kim KALLSTROM

Peter WETTERGREN

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Jon Dahl TOMASSON

مدرب وطني لفريق السيدات

بيتر غيرهاردسون

رئيس لجنة الحكام

Karl Mattias JOHANSSON

Head/Director of the Referees Department

Goeran ENGSOO

منسق الحكّام

ستيفان جوهانسون

تصنيف السويد
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
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