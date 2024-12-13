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اتحاد جورجيا لكرة القدم

اتحاد جورجيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.gff.ge

العنوان

76a Chavchavadze Avenue,

0179 TBILISI

Georgia

طرق التواصل

الهاتف: +995-322/912670

البريد الإلكتروني:gff@gff.ge

فاكس: +995-322/915995

التنظيم

الرئيس

ليفان كوبياشفيلي

نائب الرئيس

أليكساندر إيشفيلي

اكاكي الاداشفيلي

كاخا تشامبريدزي

نيكولوز جاركافا

الأمين العام

ديفيد موغيري

أمين الصندوق

نارجيز تشيكفادز

مدير الوسائط والاتصالات

أوتار جيورجادز

المدير الفني

ظاظا زمطردز

مدرب وطني لفريق الرجال

ويلي سانيول

مدرب وطني لفريق السيدات

Iris ANTMAN

رئيس/مدير قسم الحكام

Cuneyt CAKIR

منسق الحكّام

Saba JORDANIA

منسق المباريات داخل الصالات

ليفان تسيكيتيشفيل

تصنيف جورجيا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد جورجيا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد جورجيا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

ZURICH, SWITZERLAND - DECEMBER 13: England national team head coach Thomas Tuchel is interviewed during the FIFA World Cup 2026: European Qualifier Draw at the Home of FIFA on December 13, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Marcio Machado/FIFA)
المنظمة
"أعظم بطولة على الإطلاق" - ردود أفعال متباينة من الدول الأوروبية عقب قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم FIFA 2026™
١٣ ديسمبر ٢٠٢٤
TBILISI, GEORGIA - NOVEMBER 13: FIFA President Gianni Infantino presents pennant to Prime Minister Of Georgia Irakli Kobakhidze during meeting with the Prime Minister of Georgia as part of the FIFA President visit to Georgia on November 13, 2024 in Tbilisi, Georgia. (Photo courtesy of the Office of the Prime Minister of Georgia)
الرئيس
رئيس FIFA يزور جورجيا ويلتقي رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه
١٣ نوفمبر ٢٠٢٤
SAMTREDIA, GEORGIA - OCTOBER 18: The inauguration of the Kakha Kaladze Football Centre on October 18, 2024 in Samtredia, Georgia. (Photo courtesy of GFF)
المنظمة
جورجيا تكشف عن مركز كرة قدم جديد بدعم من FIFA Forward
٢١ أكتوبر ٢٠٢٤
PARIS, FRANCE - FEBRUARY 27: Luka Lochoshvili accepts the FIFA Fair Play Award via video link during The Best FIFA Football Awards 2022 at Salle Pleyel on February 27, 2023 in Paris, France. (Photo by Brendan Moran - FIFA/FIFA via Sportsfile)
جوائز The Best من FIFA لعام 2022
بطل متواضع يظفر بجائزة مميزة
٢٨ فبراير ٢٠٢٣
+7
البطولات
مدرب جورجيا ويلي سانيول
٢٣ مارس ٢٠٢١
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