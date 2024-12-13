اتحاد جورجيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.gff.ge
العنوان
76a Chavchavadze Avenue,
0179 TBILISI
Georgia
طرق التواصل
الهاتف: +995-322/912670
البريد الإلكتروني:gff@gff.ge
فاكس: +995-322/915995
التنظيم
الرئيس
ليفان كوبياشفيلي
نائب الرئيس
أليكساندر إيشفيلي
اكاكي الاداشفيلي
كاخا تشامبريدزي
نيكولوز جاركافا
الأمين العام
ديفيد موغيري
أمين الصندوق
نارجيز تشيكفادز
مدير الوسائط والاتصالات
أوتار جيورجادز
المدير الفني
ظاظا زمطردز
مدرب وطني لفريق الرجال
ويلي سانيول
مدرب وطني لفريق السيدات
Iris ANTMAN
رئيس/مدير قسم الحكام
Cuneyt CAKIR
منسق الحكّام
Saba JORDANIA
منسق المباريات داخل الصالات
ليفان تسيكيتيشفيل
أحدث المواضيع من اتحاد جورجيا لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
المنظمة
"أعظم بطولة على الإطلاق" - ردود أفعال متباينة من الدول الأوروبية عقب قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم FIFA 2026™
١٣ ديسمبر ٢٠٢٤
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البطولات
مدرب جورجيا ويلي سانيول
٢٣ مارس ٢٠٢١